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Kenan Doğulu Marmaris ve Bodrum Konseri bayram havası estirdi

İki yıllık aranın ardından Bodrum ve Marmaris'te açık hava konserlerinde ünlü isimler hayranlarıyla buluşuyor. Kenan Doğulu konserinde binlerce kişiye bayram havası yaşattı.

20 Temmuz 2021 Salı 08:23
Kenan Doğulu Marmaris ve Bodrum Konseri bayram havası estirdi

Marmaris ve Bodrum’a Bayram Kenan Doğulu ile Geldi

Kerki Solfej’in düzenlediği Yaz Konserleri kapsamında bir yıl sonra yeniden Marmaris ve Bodrum’da sevenleriyle buluşan pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, unutulmaz konserlere imza attı. Önceki akşam Marmaris ardından Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Doğulu, enerjisi ve şarkılarıyla mest etti.

Biletleri tükenen konserlere sevenleri saatler öncesinden gelerek yerini aldı. Yeniden sevenlerinin karşısında olmaktan ve bu ambiyansı hep birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı, konserlerine "İlk Adımı Sen At" şarkısıyla başladı. Doğulu, konserler boyunca "Ara Beni Lütfen", "Tencere Kapak", "Kandırdım" gibi en sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman sahnede Kenan Doğulu’ya eşlik ettiler.

Türkiye Turnesi Devam Edecek

Kenan Doğulu’nun Kerki Solfej konser turnesi; 20 Temmuz Salı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 31 Temmuz Cumartesi Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 25 Ağustos Çarşamba Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ağustos Cuma Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 28 Ağustos Cumartesi Bodrum Antik Tiyatro, 29 Ağustos Pazar Datça Açıkhava Tiyatrosu konserleriyle devam edecek.

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