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Kenan Doğulu Yaz Konserleri turnesine başladı

Türk pop müziğinin güçlü yorumcusu sanatçı Kenan Doğulu Yaz Konserleri turnesine Bursa ve İzmir'de başladı

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:49
Kenan Doğulu Yaz Konserleri turnesine başladı

Kenan Doğulu Yaz Konserleri turnesine başladı

Türk Pop müziğin efsane isimlerinden Kenan Doğulu, Kerkisolfej organizasyonuyla düzenlenen “Yaz Konserleri” turnesine Bursa Kültürpark Açıkhava ve İzmir Kültürpark Açıkhava konserleriyle start verdi.

Besteleriyle ve muhteşem sahne performansıyla gittiği her şehirde binlerce müzikseveri doyasıya eğlendiren Kenan Doğulu, yaz konserlerine hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Kenan Doğulu, kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa’nın ardından İzmir Kültürpark Açıkhava’da hayranlarıyla buluşan Kenan Doğulu, günler öncesinden tüm biletleri tükenen konserlerde sevenlerini, söylediği şarkılarla ve muhteşem danslarıyla doyasıya eğlendirdi. Yaz konserlerine hız kesmeden devam edecek olan sanatçı, 14 Haziran’da Ankara Atılım Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.
 

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