Kent Üniversitesi öğrencileri defilesinde 'Doğa' çağrısı





İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü'nde gerçekleştirilen yıl sonu saç ve makyaj defilesinde, yeni mezun öğrenciler doğa olaylarına dikkat çekti. Orman yangınları, sel baskınları, atıkların neden olduğu çevresel felaketler edikkat çeken Kent Üniversitesi öğrencileri doğaya ve tüm canlılara insanoğlunun daha duyarlı olmasını istedi. Defileyi ilgiyle izleyen sanaçtı ve yazarlar öğrencilerin bu talebini ayakta alkışladı.



İstanbul Kent Üniversitesi, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı Doç. Dr. A. Nilhan ATSÜ, mezuniyet defilesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi; Neden “Doğaya ve Canlılara Saygı” sorusuna cevap vermeliyiz. Bildiğimiz gibi; medyada orman yangınları, doğa ve deniz kirliliği, sevimli dostlarımıza biz insanlar tarafından yapılan türlü zulüm haberleri sıkça yer almakta ve bütün bunlar duyarlı yaratılışdaki bireyleri çok üzmekte. Oysa bu çağda, doğa anamızı, yani yuvamızı korumayı ve kucağında, insan türü haricindeki bütün diğer canlılarla birlikte, huzurla yaşamayı çoktan öğrenmiş olmalıyız. Bu yüzden, tüm detaylarıyla çizdiğim böyle bir projeyle, bu konudaki farkındalığa, biz de kendi eğitim alanımızda ve kendi usulümüzle katkıda bulunalım istedim.

Kısaca, Yılsonu Saç-Makyaj Defilemiz; doğanın kirlenmesi-eksilmesi, canlıların zarar görmesi konuları ile ilgili bir farkındalık projesi olarak düşünülebilir. Uzun yıllardır Kozmetik Dermatoloji alanında çalışan bir Dermatolog olarak, doğru kozmetik ürün kullanımı ve doğru uygulamaların, bireylere kattığı özgüven ve mutluluk hissi tartışılamaz ve hepimiz biliyoruz ki; mutlu bireyler eşittir mutlu toplum denilebilir.

KOZMETİK ÜRÜN OKURYAZARLIĞI KAZANDIRILMALI

Kozmetik ürünler şu dönemde, bu ve buna benzer pek çok sebeple, hemen herkesin vazgeçilmezi olmuştur. O halde, kozmetik ürün adına her ne kullanılacaksa, sağlıklı, doğru, çevreye ve canlılara zarar vermeyen ürünlerin titizlikle seçimi de esas olmalıdır. Programımızın ilk yarı yılında verdiğim “Kozmetik Ürünler Bilgisi” dersimde öğrencilerimiz için hedeflerimiz; kullanım püf noktalarından istenmeyen etkilerine değin geniş bir yelpazede, kozmetik ürünlere dair akla gelebilecek tüm bilgilerin ve içerik bilgisine dayalı kozmetik ürün okuryazarlığının kazandırılmasıdır.

Tüm bu bilgilerin ışığında, çevreye, doğaya ve canlılara duyarlı bir program olarak defilemizde; hayvanlar üzerinde denenmemiş kozmetik ürünler tercih ettik. Ayrıca, medyada yakinen bilindiği gibi, bu konuda zaten global olarak da; “Tavşan Ralph” ikonu ile farkındalık çalışmaları birkaç yıl öncesinde başlatılmıştır.

Henüz olmasa da, program olarak uzun vade hedeflerimizden bir diğeri de, üniversite bünyesine katılacak olan Eczacılık fakültesi ile işbirliği yaparak, yakın gelecekte, söz ettiğim standartlara sahip, kendi kozmetik ürünlerimizi üretebilmektir dedi.

DEFİLEYE KİMLER KATILDI

Kemal Doğulu

Nevra Çeviksoy



Oyuncu Bekir Aksoy ve eşi oyuncu Nazife AksoyRessam Zeynep YazıcıKarma Türkiye Ceosu Dilruba Özcan HacıoğluKiğılı CEO'su Hilal Su ErdemOyuncu Aslı SamatYazar ve Sunucu Yelda Kırçuval yer aldı