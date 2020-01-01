Kıbrıs'ta Tarkan rüzgarı | Megastar'dan dev konser

“Yaşadığını Hisset” sloganı ile Kıbrıs Girne’de konuklarına 3 gün 3 gece süren yılbaşı tatili sunan Elexus Hotel’de yılbaşı gecesi Megastar Tarkan rüzgarı esti.,

Kıbrıs’ta lüks ve eğlenceyi bir arada sunarak farklılık yaratan Elexus Hotel, 29 Aralık tarihinde sanal gerçekliği eğlenceyle bütünleştiren HOLO partinin yanı sıra 30 Aralık’ta ise karlı dağların soğukluğunu hissedildiği Zero Parti ile konuklarına adeta bir festival havası yaşattı.

Elexus Hotel’in yılbaşı gecesinde ise Megastar Tarkan sahne aldı. Ünlü sanatçı, Kıbrıs Elexus Hotel’de yeni yıla sevenleri ile beraber “merhaba” dedi. Bu özel gece için dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı sevenlerine şarkıları eşliğinde yeni yıl coşkusunu da doyasıya yaşattı.

Eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarından Yolla, Ölürüm Sana, Dudu, Şıkıdım, Kuzu Kuzu ve Öp gibi şarkılarını seslendiren sanatçıya sevenleri hep bir ağızdan eşlik etti. Yeni yılın ilk dakikalarında bu özel gece için hazırladığı sahne performansıyla sevenlerinin karşısına çıkan Tarkan, yeni yıl için “Her anın kıymetini bilmek, dolu dolu yaşamak ve güzel anılar biriktirmek lazım. Yeni yılınızı kutluyorum, sağlık, barış, aşk ve sevgi diliyorum. Her zaman iyi olun. Mutlu yıllar!” mesajı verdi.