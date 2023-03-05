Kolonya için alkol duyarı kasan ablaya tepki yağdı





Binlerce yurttaşımızın can verdiği iki büyük deprem felaketinin ardından TV kanalları normal yayın akışına geçerken dizi filmleri de kaldığı yerden yayınlarını sürdürüyor. Milyonlarca insan enkaz altında kalan yakınlarının yasını tutarken TV dizilerinde gündemden kopuk bölümlerde hayatın doğal akışından kopuk senaryolar tepkilere neden oluyor. Show TV'de yayınlanın Kızılcık Şerbeti adı dizide alkolsüz kolonya diye tutturan oyuncunun repliğine sosyal medyadan sert tepkiler yükseldi. Bazı kullanıcılar oyun yönetmenlerine ve senaristlere seslenerek "Keşke hayati konularda, canımızı acıtan, on binlerce kişiyi sevdiklerinden koparan konularda da bu kadar duyarlı sahnelere yer verseniz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Dizide eve gelen misafirlerin ellerine kolonya döküleceği sırada oyuncunun kolonya ile verdiği bilgi sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu, gelen kolonyaya "Alkollü mü" sorusunu yöneltince, bir diğer oyuncu "Tüm kolonyalar alkollü olmuyor mu zaten?" cevabını verdi. Ardından, "Yok alkosüzü de var" deyince, tekrar soru soran oyuncu "Ben bilmiyordum, alkol olunca ne oluyor ki?" dedi. Oyuncu, "Alkol dinimizde haram, ha içmişsin ha eline sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet" yanıtını verdi.