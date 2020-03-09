Koronavirüs moda sektörünü vurdu, çok sayıda defile iptal



Koronavirüs yüzünden İtalya, Fransa ve İngiltere'de meydana gelen can kayıpları artarken, virüs salgını yüzünden moda sektörü de zor duruma girdi. İhracat kapıları daralırken çok sayıda defile için iptal haberleri geliyor.

Günay Musayeva Londra, Paris ve Milano gibi Avrupa ülkelerindeki defileleri, bütün Dünya'yı saran Koronavirüs salgını nedeniyle iptal olduğunu söyledi.

Manken ve oyuncu Günay Musayeva, önceki gün yakın arkadaş olan Esin Arıcan'ın Nişantaşı'ndaki gelinlik mağazasında objektiflere poz verdi.

Esin Arıcan'ın ilk bahar yaz katalog çekimi öncesi gelinlik provası yapan manken, Londra, Paris ve Milano gibi Avrupa ülkelerindeki podyuma çıkacağı defileleri koronavürüs salgını nedeniyle iptal olduğunu söyledi.