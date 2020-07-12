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Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi

Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi'nin sahipleri Sonay-Zeki Ölçücüer çifti, kızları Damla’nın sekizinci yaş gününü, minik kızları Alisa’yı da yanlarına alarak, Boğazda  lüks bir teknede  kutladı. 

12 Temmuz 2020 Pazar 21:10
Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi


Korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi

Covid-19 pandemisi çok sayıda sosyal etkinliğin ileri tarihe ertelenmesine neden olurken, cemiyetin ünlü simaları doğum günleri için düzenledikleri partiler kısıtlı sayıda yakınını çağırmak zorunda kaldı.


Trendlife Güzellik ve Zayıflama Merkezi'nin sahipleri Sonay-Zeki Ölçücüer çifti, kızları Damla’nın sekizinci yaş gününü, minik kızları Alisa’yı da yanlarına alarak, Boğazda  lüks bir teknede  kutladı. 

İkili, çocuklarının isteği üzerine korsan ve Harry Potter temalı doğum günü partisi yaptı.

 Etkinliğe çok az sayıda konuk katıldı. Konuklar arasında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve Yaşam koçu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu da vardı.  

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