Kraliçe'den uzun bir aradan sonra yeni poz geldi

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sektöre geri dönüşünün sinyallerini veren 2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması ve 2017 Perfect Models of Turkey Güzellik Yarışması birincisi Sibel Demiralp, uzun aradan sonra bir markanın tanıtım reklamları için kameralar karşısında poz verdi. Çekimler sırasında kamera arkasında yaşanan renkli anları takipçileri ile paylaşan güzel mankenin görüntüleri büyük ilgi gördü.

Öte yandan yakın bir dönemde hayatını ve yaşadıklarını bir sinema filmi ile vizyona sunmaya hazırlanan tescille güzel, yaptığı açıklamalarında kendini sosyal sorumluluk projelerine odaklayacağını belirtti.

'Her insanın hayatında inişler ve çıkışlar olduğu gibi ne yazık ki bir takım talihsizliklerle de karşılaşabiliyor. Geçirdiğim bir takım sağlık sorunlarını artık geride bıraktım ve yeniden sizlerleyim. Çok değerli dostum Görkem Uludüz ve Uludüz Medya ekibi ile yeni bir sayfa açıyorum hayatımda. Büyük ses getiren ‘Kadına Şiddete Hayır’ başlıklı sosyal sorumluluk projelerinde artık ben de varım.

Özellikle şiddet mağduru bir kadın olarak, aynı olayları başka kadınlar da yaşamasın diye mücadele vereceğim. Görkem Uludüz ve Uludüz Medya ailesi çok güzel ve değerli insanlar. Toplumsal olaylara dikkat çekmek için birlikte geliştirdiğimiz birçok farkındalık projeleri ile yakında hep birlikte olacağız. Güzel yarınlar için hep birlikte mücadele etmeliyiz.’