Kristal Türkiye Yılbaşı Kutlaması Beykoz'da Gerçekleşti



İstanbul Sosyetesi Kristal Türkiye Gayrimenkul Franchise'in düzenlediği yeni yıl kutlamasında buluştu. Geceye çok sayıda şarkıcı ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

Birçok davetlinin katıldığıYılbaşı kutlaması önceki gün Beykoz’da gerçekleşti.

Yapılan yılbaşı partisinde İş sanat ve cemiyet hayatından bir çok isim katıldı. Yeni yıl hedeflerinin ele alındığı ve keyifli bir ortamda bir araya gelen Kristal Türkiye üyeleri, yanı sıra ünlü şarkıcı, Devran İskender de katılanlar arasındaydı.

Mesut Özil yanı sıra bir çok ünlünün gayri menkul danışmanlığını yapan Nüket Doğan, Devren İskender ile kameralara böyle poz verdi.