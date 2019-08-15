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Küçük Sıla'dan, Sıla'ya sahnede büyük sürpriz

Konser için geldiği Çeşme'de sahne alan şarkıcı Sıla hiç beklemediği sürprizle karşılaştı. Adını şarkıcı Sıla'nın güzelliğinden alan küçük Sıla, ünlü yorumcuyu duygulandırdı.

Küçük Sıla'dan, Sıla'ya sahnede büyük sürpriz

Konser için geldiği Çeşme'de sahne alan şarkıcı Sıla hiç beklemediği sürprizle karşılaştı. Adını şarkıcı Sıla'nın güzelliğinden alan küçük Sıla, ünlü yorumcuyu duygulandırdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 07:27
Küçük Sıla'dan, Sıla'ya sahnede büyük sürpriz

Küçük Sıla'dan, Sıla'ya sahnede büyük sürpriz



Sıla Çeşme konseri, Türk müziğinin güçlü yorumcusu Sıla, açıkhava konserlerine devam ediyor. Sıla'nın son durağı Çeşme'de müzik hayatının en güzel sürprizlerinden birine tanık oldu. Kurban Bayramı'nın 3. günü Çeşme Amfi Tiyatro’da sahneye alan Sıla, bir dinleyicisinin "Kızımın adı da sıla, Sizi çok seviyor ve size bir hediyesi var" diye seslendiğini duydu..,

Sıla, Çeşme Açıkhava Konseri'nin ilk bölümüne pembe kostümüyle sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca Sıla'ya hayranları da eşlik etti.

Açıkhava turnesindeki 4. durağı Çeşme olan Sıla; şarkıları, enerjisi ve hiç düşmeyen temposuyla yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Konserlerinde seyircilerinin sevgilerini karşılıksız bırakmayan Sıla, Çeşme konserinde de minik bir hayranını sevindirdi. 

Konserinin ilk yarısında bir dinleyicisi sahneye yaklaşarak Sıla’ya, “Benim kızımın adı da Sıla ve sizi çok seviyor. Size bir hediye hazırlamış ve vermek istiyor” deyince Sıla hemen minik adaşını sahneye davet etti. 

Küçük hayranı Sıla’ya bir kolye hediye etti. Kolyeyi alan Sıla hayranına teşekkür ettikten sonra onu sahneye oturttu ve konserine devam etti. 

Konserin ilk yarısı bitince ise Sıla minik hayranını da kulise götürdü ve orada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. 

Konserin ilk yarısında sahnede pembe bir kıyafet tercih eden Sıla, ikinci yarıda ise beyaz ve yeşil elbisesini renkli bir taçla tamamladı. 


 

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