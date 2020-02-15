Mabel Matiz seven kalplere söyledi.

Sevgililer Günü’nde geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Volkswagen Arena’da sahneye çıkan Mabel Matiz, en beğenilen şarkılarını bu kez aşıklar için söyledi.Kerki Solfej’in düzenlediği gecede Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri ile buluşan Mabel Matiz, 14 Şubat için özel olarak hazırladığı repertuarı ve sahne şovuyla yine beğeni topladı. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde binlerce kişi Matiz’in şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Sahnesine, “Herkesin sevgi günü, Sevgililer Günü kutlu olsun, güzel bir akşam olsun hepimiz için, bu gece burada sizinle birlikte olmak, şarkıları beraber söyleyecek olmak çok güzel. Hepiniz hoşgeldiniz” diyerek başlayan başarılı sanatçı, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Öte yandan ünlü sanatçının hayranları tribünde tam 12 metrelik bir pankart açarak Mabel Matiz'in sevgililer gününü kutladı.