Magazin basınının acı kaybı

Türk basınının usta gazeteci Şahin Büyükkaya vefat etti.Türk basınında uzun yıllar haberleri ve köşe yazılarıyla magazin dünyasının nabzını tutan usta gazeteci Şahin Büyükkaya vefat etti.Magazin gazeteciliğinin gerçek duayen isimlerinden biri olan Şahin Büyükkaya bu sabah Ataköy’de yalnız yaşadığı evinde hayata gözlerini kapadı.

Kalp krizinden vefat eden Şahin Büyükkaya uzun yıllar Ses dergisinde çektiği kapak fotoğrafları ve röportajları ile magazin gündemini belirleyen isim oldu.Son olarak Güneş gazetesinde magazin sayfaları hazırlayan Şahin Büyükkaya oradan ayrıldıktan sonra emeklilik hayatı yaşıyordu.

Şahin Büyükkaya’nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Büyükçekmece mezarlığına defnedilecek. Cenaze namazı corona önlemleri kapsamında mezarlıkta kılınacak

MGD'den başsağlığı mesajı

Magazin Gazetecileri Derneği hayatını kaybeden Şahin Büyükkaya için bir taziye mesajı yayınladı. Dernek mesajında, "Türkiye'nin önemli magazin habercilerinden kıymetli dostumuz Şahin Büyükkaya'yı kaybetmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, dostları ve basın camiamıza sabırlar ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(Medyaradar)