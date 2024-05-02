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Malik Abacı'dan dostlarına 'Yaza Merhaba' partisi

Ünlülerin doktoru Estetik Cerrah Op. Dr. Malik Abacı, Bağdat Caddesi'ndeki kliniğinde yaza "Merhaba" partisi düzenledi. 

02 Mayıs 2024 Perşembe 09:48
Malik Abacı'dan dostlarına 'Yaza Merhaba' partisi






Malik Abacı'dan dostlarına 'Yaza Merhaba' partisi


Malik Abacı'nın eşi Mehtap Abacı'nın organize ettiği etkinlik gün boyu sürdü.

Organizasyona Songül Karlı, Arzu Kunt, Semra Güzel, Bihter Erol, Su Çiftçi ile İpek Bağrıaçık gibi, iş, sanat ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı.

Malik Abacı'nın bazı danışanlarının da katıldığı organizasyonda doktor, misafirlerine estetik hakkında bilgi verdi.

Malik Abacı, "Camiamızda tanıdık ve sevdiklerimizi davet ettik. Hep beraber kutlayıp, sonrasında işimize devam edeceğiz. Zaten artık aile dostu olduk" dedi. 

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