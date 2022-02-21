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Manken Ece Gürsel, Eveleneciğim kişi güçlü ve parası olsun

Ece Gürsel, "Hayatımda kimse yok. Aşkta yüzüm gülmüyor ama işlerimde yüzüm gülüyor. Ben çalışmayı, ilişki yaşamaya tercih ettim her zaman."

21 Şubat 2022 Pazartesi 12:56
Manken Ece Gürsel, Eveleneciğim kişi güçlü ve parası olsun


Manken Ece Gürsel, Eveleneciğim kişi güçlü ve parası olsun

Manken Ece Gürsel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Gürsel, özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hayatımda kimse yok

Uzun zamandır hayatında kimse olmadığını söyleyen Ece Gürsel, "Hayatımda kimse yok. Aşkta yüzüm gülmüyor ama işlerimde yüzüm gülüyor. Ben çalışmayı, ilişki yaşamaya tercih ettim her zaman." diye ünlü mankene "Bir ilişkide en çok neyi ararsınız, aşk mı, para mı?" sorusuna "O kadar çok şey arıyorum ki o yüzden yalnızım. Tabiki parası olsun, güçlü olsun. Ben güçlü bir insansam benim altımda ezilemez. 
Dengeli olması lazım. Ne benim altımda olmalı ne de benim üstümde. Dengeyi kuramazsan o ilişki yürümez zaten. Yakışıklı olsun tabi benim yanıma yakışsın" diye cevap verdi. "Şimdiki ilişkileri nasıl görüyorsunuz?" sorusuna ise "Şimdi bir evlendiklerini duyuyoruz bir de ayrıldıklarını. Çok kötü gidiyor ilişkiler. Sosyal medya çok kötü. Sosyal medya olduğu sürece hiçbir ilişkiler yürümez. Göz önünde yaşamamak ilişkileri" dedi.

Son Güncelleme: 21.02.2022 13:02
Anahtar Kelimeler:
MankenEce Gürsel
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