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Masumlar Apartmanı finale gidiyor | TRT sevilen dizinin fişini çekiyor

Milyonları ekran başına kilitleyen, sosyal medyanın fenomen dizilerinden Masumlar Apartmanı 2 yıllık serüvenin ardından veda etmeye hazırlanıyor.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:43
Masumlar Apartmanı finale gidiyor | TRT sevilen dizinin fişini çekiyor

Masumlar Apartmanı finale gidiyor | TRT sevilen dizinin fişini çekiyor

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Masumlar Apartmanı geçtiğimiz yıl sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri arasında yerini aldı


TRT 1 ekranlarında 2020'de yayın hayatına başlayan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzen haber geldi. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı. Popüler dizinin final tarihi de açıklandı.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi. Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıkladı.

FİNAL İÇİN TARİH VERİLDİ

Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi. 

Her salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

İKİNCİ SEZONDA REYTİNGLER DÜŞMÜŞTÜ

Dizide İnci karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ikinci sezonda diziye veda etmişti.

Farah Zeynep Abdullah’ın yerine Melisa Şenolsun diziye dahil olsa da reytinglerde beklenen artış yaşanmayınca Şenolsun da diziden ayrılmıştı.

TV8’in dizisi 'Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım’ı Binnur Kaya da, ilk olarak 'Masumlar Apartmanı'na konuk oyuncu olarak katılmış, Kırmızı Oda"nın final yapmasının ardından, yeni sezonda daimi kadroda yer almıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan 'Madalyonun İçi' romanının 'Çöp Apartman' bölümünden ekrana uyarlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinin ilk bölümü 15 Eylül 2020'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmuştu. 

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