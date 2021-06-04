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Mavi, Yeni Şarkısını Dinleyiciyle Buluşturdu | "İstediğim Değil"

Türkçe Rap'in genç isimlerinden Mavi, yeni şarkısı "İstediğim Değil"i Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı.

04 Haziran 2021 Cuma 10:13
Mavi, Yeni Şarkısını Dinleyiciyle Buluşturdu | "İstediğim Değil"

Mavi, Yeni Şarkısını Dinleyiciyle Buluşturdu | "İstediğim Değil"

Türkçe rap sahnesinin genç ve yetenekli isimlerinden Mavi, yeni şarkısı "İstediğim Değil"i Universal Music Türkiye etiketiyle bugün yayımladı.

Mavi tarafından yazılan "İstediğim Değil", başkaldırıcı sözleri ve müziğiyle dinleyicinin beğenisine sunuluyor.

Mavi, yeni şarkısı için şunları söylüyor: "İstediğim Değil"de sorgulayan ve kendi hayatından kaçmak isteyen bir karakteri ifade ediyorum. Şarkıda modern dünyaya ve dünyanın hastalıklı olduğunu düşündüğüm düzenine karşı protest bir duruş var."

Anahtar Kelimeler:
MaviYeni şarkıIstediğim Değil
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