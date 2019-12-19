Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması “Yazan aşık”

Mazhar Alanson, uzun zamandır üzerinde çalışma yaptığı “Yazan Aşık” isimli solo albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Duayen sanatçının sekiz parçadan oluşan solo albümünde çıkış şarkısı olan “Yazan Aşık” dışında “Geç Yağan Yağmur”, “Hayat Köprüsü”, “Zor Adammışım”, “Takma Kafana”, “Senden Önce”, “Ben Eskiden” ve “Destan” isimli çalışmaları yer almakta.

Mazhar Alanson’un “Yazan Aşık” adlı solo albümü 20 Aralık Cuma günü DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde!

Albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18:00’de Zorlu Center D&R’da!