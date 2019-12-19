Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık”

Mazhar Alanson, uzun zamandır üzerinde çalışma yaptığı “Yazan Aşık” isimli solo albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

19 Aralık 2019 Perşembe 08:56
Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık”

Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık

Mazhar Alanson, uzun zamandır üzerinde çalışma yaptığı “Yazan Aşık” isimli solo albümünü müzik severlerin beğenisine sundu.

Duayen sanatçının sekiz parçadan oluşan solo albümünde çıkış şarkısı olan “Yazan Aşık” dışında “Geç Yağan Yağmur”, “Hayat Köprüsü”, “Zor Adammışım”, “Takma Kafana”, “Senden Önce”, “Ben Eskiden” ve “Destan” isimli çalışmaları yer almakta.

Mazhar Alanson’un “Yazan Aşık” adlı solo albümü 20 Aralık Cuma günü DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde!

Albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18:00’de Zorlu Center D&R’da!

Anahtar Kelimeler:
Mazhar AlansonYazan aşık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı
Saplantılı hayranı yüzünden evini taşıdı
Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı
Şuursuz Aşk filminin fragmanı görücüye çıktı
Sefa Kındır, Cem Yılmaz'a meydan okudu
Sefa Kındır, Cem Yılmaz'a meydan okudu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim