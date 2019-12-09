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Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!

2020’ye günler kala Avrupa Turnesi’nin de sonuna yaklaşan Megastar Tarkan’ın son durağı Hannover oldu.

Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!

2020’ye günler kala Avrupa Turnesi’nin de sonuna yaklaşan Megastar Tarkan’ın son durağı Hannover oldu.

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:35
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!

Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!

   2020’ye günler kala Avrupa Turnesi’nin de sonuna yaklaşan Megastar Tarkan’ın son durağı Hannover oldu. Şahmeran Entertainmet organizasyonu ile Almanya’nın en büyük fuar ve etkinlik merkezlerinden biri olan ve bugünlerde kurulan yeni yıl pazarları ile binlerce turiste ev sahipliği yapan Hannover’da sahne alan Tarkan, gece boyunca kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı. Tarkan 21 Aralık’ta Almanya’nın Cologne kentinde vereceği konser ile Avrupa Turnesi’ni de sonlandıracak.

   Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesine çıkan Tarkan, son olarak Hannover’da sevenleri ile bir araya geldi. Yeni yıla günler kala yeni yıl pazarları ile rengarenk donatılan Hannover’ın en büyük konserlerin yapıldığı tek konser yeri olan Tui Arena’da gerçekleşen konsere yaklaşık 5.500 kişi katılım gösterirken, Almanya'da büyükşehir belediye başkanı seçilen ilk Türkiye kökenli siyasetçi Belit Onay’da Tarkan’ı seyretmeye gelenler arasında yer alıyordu. 

   Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin etkinlik alanı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu konserde, hafızalardan silinmeyen ve artık pop müziğin klasikleri arasında yer alan şarkılarını seslendiren Tarkan, izleyenleri de anılarında yolculuğa çıkardı. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, unutulmaz konserleri arasına bir yenisini daha ekledi.Enerjinin bir an olsun eksilmediği ve binlerce kişinin tek bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturduğu konser, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyiciler görsel bir deneyim yaşattı. Megastar Tarkan, Şahmeran Entertainmet organizasyonu ile gerçekleşen Avrupa Turnesi kapsamında 21 Aralık’da Cologne Lanxess Arena’da vereceği konser ile son kez sevenleriyle buluşacak.

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