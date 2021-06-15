Mehmet Ali Erbil hakem mi oldu? Aracına FİFA kartı koydu

Mehmet Ali Erbil'in aracında iginç kart

Trafik ve otopark sorunu çözümünde araçlara konulan Basın, TBMM, TFF logolu araç kullananlar arasına ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de katıldı.SnobMagazin.Com'un haberine göre, Erbil'in beyaz lüks Mercedes'in sol ön camında yer alan TFF ve FİFA logolu kartlar şaşkınlığa neden oldu. Erbil'i yakından tanıyanlar, olaydan ünlü şovmenin haberinin bile olmadığını, muhtemelen şoförü tarafındtan konulduğu yorumunu yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kullandığı otomobilinin ön camınındaki 'FIFA ve TFF Görevli' yazılı kartvizit gözlerden kaçmadı.

Üç yıldır ağır sağlık sorunları yaşayıp iyileşmeye başlayan ve yakın zamanda televizyon programı yapacağı iddia edilen şovmen Mehmet Ali Erbil’e estetik dokunuş…

Erbil bir estetik kliniğindeki randevusu için yardımcılarıyla Nişantaşı’ndaydı. Henüz yardım almadan yürüyemediği görülen ünlü şovmen, şoförü ve kadın yardımcısının kollarında estetik merkezinin kapısına kadar ilerledi. Mehmet Ali Erbil, kliniğin kapısında sağlık durumunu soran basan mensuplarının soruları üzerine eski günlerdeki gibi yine espriyi patlatıp, neşesinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.

Erbil, “Fizik tedaviye mi geldiniz?” diye soran basın mensuplarına şakayla takılıp, geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yaptırdığı yeni görüntüsüyle gündem olan Seda Sayan’a atıfta bulunup “Şükür arkadaşlar iyiyim, fizik tedaviye gelmedim. Estetiğe Seda Sayan’a benzemeye geldim” diye konuştu. Erbil’in yüzündeki kırışıklıkları gidermek için yüzüne estetik müdahale yaptırdığı öğrenilirken, sanatçının kullandığı otomobilinin ön camınındaki ' FIFA ve TFF Görevli' yazılı kartvizit gözlerden kaçmadı.