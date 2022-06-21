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Mehmet Ali Erbil için hapis cezası isteniyor

Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

21 Haziran 2022 Salı 15:26
Mehmet Ali Erbil için hapis cezası isteniyor

Mehmet Ali Erbil için hapis cezası isteniyor

Bir dönem TV programlarına damgasını vuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e tehdit iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ece Ronay Bilir'in Instagram hesabı üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.

Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Bilir'in, bir süre sonra Mehmet Ali Erbil'e klibinde oynamasını teklif ettiği belirtildi. Erbil'in de herhangi bir maddi karşılık olmadan kabul ettiği ifade edildi.

Tarafların 1 Ekim 2021 tarihinde klip çektikleri bildirilen iddianamede, üç gün sonra Mehmet Ali Erbil'in telefonundan Bilir'e mesaj atıldığı kaydedildi. Karşılıklı mesajlaşmanın ardından Ece Ronay Bilir, "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" iddiasıyla şikayetçi oldu.


ERBİL: MESAJLARI ASİSTANIM ATTI

İddianamede, Mehmet Ali Erbil'in şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, mesajları kendisinin göndermediğini, asistanı Nuray K.'nin attığını iddia ettiği belirtildi. 

Nuray K. ise ifadesinde Ece Ronay Bilir'in Erbil'e hakaret etmesi üzerine telefonu alarak kendisinin mesaj yazmaya başladığını söyledi. İddianamede Erbil'in mesajlarının Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek bir biçimde hakaret olduğu belirtildi. Erbil'in diğer mesajının ise tehdit suçunu oluşturduğu ifade edildi.

8 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame Anadolu Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erbil önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
 

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