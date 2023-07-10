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Melek Mosso sağanak yağmur altında konser verdi

Melek Mosso ile Köfn, Karadeniz Ereğli'de bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nin üçüncü gününde sahne aldı.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 20:13
Melek Mosso sağanak yağmur altında konser verdi

Melek Mosso sağanak yağmur altında konser verdi

Binlerce kişi sağanak yağışın durmamasına rağmen, Mosso ve Köfn'ün şarkılarıyla coştu. Binlerce kişi, müzisyenleri şemsiyelerini açarak ve yağmurlukları giyerek, takip etti. Yağışın hiç kesilmemesine rağmen seyirciler, konser alanın terk etmedi. Mosso ve Köfn grubu, sağanakta alanı terk etmeyen sevenlerine teşekkür etti. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman PosbıyıkKöfn grubuna ve Melek Mosso'ya hediyeler verdi.

Madencileri unutmadılar

Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında verilen ve Türkiye'nin Nobel'i olarak kabul edilen Sevgi, Barış, Dostluk (SBD) ödülü, 6 Şubat depremlerinde ülkemizin gururu olan TTK Maden İşçilerine verildi. Mosso da maden işçilerini unutmayarak, onlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Mosso, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık ve madencilerle poz verdi.

'Yağmur bizim kavuşmamızı engelleyemez'

Geçtiğimiz senede festivalde sahne alan Mosso, "Geçen yıl çok büyük bir konserdi. Herhalde geçen sene 500 bin kişiydi. Çok insan vardı. Sahneden bir yere kadar görebiliyoruz. Bana söylediklerinde, "Yok ya öyle değildir" demiştim ama öyleymiş. Bugünde burada olmaktan mutluyum. Yağmura rağmen müthiş bir kalabalık var. Yağmur bizim kavuşmamızı engelleyemez. Yağmur ve çamur dinlemeden geldim" dedi.


Düğün ekimde

Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığı yapan şarkıcının, tektaşı dikkat çekti. Mosso, "Düğünü ekimde yapacağız. Büyük bir düğün olmayacak. Nişanlımın memleketinde normal bir nikah olacak. Sakin bir şey olacak, oynamalı bir şey değil. Belki arkadaşlarımız için bir parti yaparız ama bunlar daha kesin değil. Hem ikimizin buna ayıracak çok vakti yok hem de birbirimizi seviyoruz. Hem parti işleri bizi darlıyor. Zaten düğün işleri zor. Kendimizi strese sokmak istemiyoruz" diye konuştu.

'Yakışanı giyiyorum'

Sahne kıyafetlerinin gündem olmasına şarkıcı, "Son zamanlarda gündemi takip etmiyorum. Elimden geldiğince bana yakışan, sevdiğim ve beğendiğim şeyleri giymeye çalışıyorum. Çok güzel ve yetenekli modacılarla bir araya gelmeye çalışıyorum. En son Gülşah Saraçoğlu bir tulum dikti. Onun için, 'transparan' diye konuşuldu. Ama kıyafetin öyle bir durumu yoktu. Bunu konuşmak istedikleri için konuştular. Sorun değil. İnsan kendine yakışanı ve iyi hissettiği kıyafeti giymeli... Ben de öyle yapıyorum" şeklinde konuştu.


'Çalışmayı çok seviyorum'

Mosso, "Geçtiğimiz yıl, 'Her gün bir şehirdeyiz, evime bile gidemiyorum' demiştiniz. Tatil yapabildiniz mi?" sorusuna, "Bu yılda aynı şekilde inanılmaz çalışıyorum. Zaten çalışmayı çok seviyorum. Hayranlarımla bir araya gelmek benim için çok özel. Halk konserleri rüştümüzü ispat ettiğimiz ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz yer. Biletli konserlerin tadı bambaşka ama festival ve halk konserler bizim olmazsa olmazımız. 7'den 70'e insanla bir araya gelmemizi sağlıyor" yanıtını verdi.


'Uzaktan hep hayrandım'

Özkan Uğur'un vefatıyla ilgili konuşan Mosso, "İnanılmaz üzüldüm. Bir insan ve bir sanatçı ne kadar güzel anılabilirse Özkan Uğur, hepimizin kalbinde ve ruhunda şu an öyle anılıyor. Hepimiz onu o kadar güzel hatılıyoruz ve seviyoruz ki hep öyle hatırlanacak. Umarım ben de öyle hatırlanırım" dedi. Şarkıcı, "Tanıştınız mı?" sorusuna, "Olmadı ama uzaktan hep hayrandım. Birbirimizi teğet geçtiğimiz yerler oldu ama birbirimizi sevdiğimizi biliyorum. Bunu bilmek bile benim için önemli" diye konuştu.

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