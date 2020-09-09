Melisa Döngel'den pandemi günleri modası

Arka Sokaklar'da Nil, Bizim Hikayemiz dizisinde Deniz Çelik, Aşk Ağlatır'da Cemre ve bu yıl gösterime giren Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren Başar'ı karakterlerine hayat veren Melisa Döngel, giyim tarzı ile de dikkatleri çekmeyi başardı.

Son dönemin gözde isimlerinden biri olan oyuncu Melisa Döngel dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşan Döngel, giyim tarzıyla dikkat çekti.