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Melisa Döngel'den pandemi günleri modası

Adını Hangimiz Sevmedik dizisindeki Sevtap karakteriyle duyuran ünlü oyuncu Melisa Döngel'in, pandemi dönemindeki kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:21
Melisa Döngel'den pandemi günleri modası

Melisa Döngel'den pandemi günleri modası

Arka Sokaklar'da Nil, Bizim Hikayemiz dizisinde Deniz Çelik, Aşk Ağlatır'da Cemre ve bu yıl gösterime giren Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren Başar'ı karakterlerine hayat veren Melisa Döngel, giyim tarzı ile de dikkatleri çekmeyi başardı.


Son dönemin gözde isimlerinden biri olan oyuncu Melisa Döngel dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kadın arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşan Döngel, giyim tarzıyla dikkat çekti. 

Son Güncelleme: 09.09.2020 22:48
Anahtar Kelimeler:
MelisaDöngel
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