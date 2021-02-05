Meltem Cumbul ekranlara geri döndü, izleyen uzaktan kumandayı unuttu



Yıllardır haber kanalları ekranlarını adeta işgal eden tartışma programlarında her konuda uzman kesilen yorumculara inat, Halk TV bugün Meltem Cumbul ile çok farklı bir formata imza attı. Hukukçu Tuba Torun, iktisatçı Nesrin Nas, Gazeteci Melda Onur'un konuk olduğu programda, Boğaziçi Üniversitesi protestoları ışığında Türkiye'de eğitim ve siyaset ilişkilerini masaya yatırdı.





Youtube anlık izleme verilerine göre Meltem Cumbul'un Sıra Bizde programı Habertürk, CNNTürk, NTV ve TGRT gibi haber kanallarını geride bırakmayı başardı. İlk programında izleyenler, konuşmacıların bir birine hakaret etmediği, sözünü kesmediği yayınla yüzleşince başka kanala gitmemeyi tercih etti.

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Meltem Cumbul'un yayın boyunca gülümseyen yüzü, konuklarının kendi uzmanlık alanı dışına çıkmamaya özen göstermesi, canlı yayın akışı içinde Türçe'ye azami özen gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Reklam arasında bile 3 bin 900 izleyici altına düşmeyen Meltem Cumbul'un canlı yayını zaman zaman 6 bin kullanıcının Sıra Bizde'nin ilk programına tanıklık etti.

Sıra Bizde programına Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder, Siyaset Bilimci Alphan Telek, Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilim Uzmanı Prof. Dr Ergun Özbudun gündemdeki konuya telefonla bağlanarak katkıda bulundu.

Konya Akşehir doğumlu Meltem Cumbul sinema kariyeri boyunca çok sayıda filme imza atarken ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli ödüller kazandı.