Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor



KKTC’li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu’na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, boşanacağı günü iple çektiğini açıkladı.

Meral Kaplan boşanma davasını iple çekiyor

Dizi filmlerinin gözde oyuncusu Meral Kaptan'ın açtığı boşanma davası karar aşamasına geldi. En Son Babalar Duyar dizi filmiyle şöhretin kapılarını aralayan Meral Kaplan 3 yıldır devam eden sürecin önümüzdeki günlerde biteceğini söyledi.

KKTC’li iş adamı eşi Erhan Kanioğlu’na 2 milyon lira tazminat istemli boşanma davası açan oyuncu-sunucu Meral Kaplan, boşanacağı günü iple çektiğini açıkladı.

Meral Kaplan, önceki gün yakın arkadaşı'ın Nişantaşı'nda bulunanadlı güzellik merkezinde yüz bakımı yaptırdı.

Üç yıldır devam eden boşanma davasının yakın zamanda görülecek davayı beklediğini açıklayan Kaplan,"Üç yıl oldu. Biran önce davanın sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

MERAL KAPLAN KİMDİR?



Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak’ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı.

2009’da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011’de evlendi.

