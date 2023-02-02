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Meral Kaplan’ın evindeki patlama

Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın İstanbul Ortaköy'de kaldığı lüks evin saunasında meydana gelen patlamada annesi ölümden döndü

02 Şubat 2023 Perşembe 10:28
Meral Kaplan’ın evindeki patlama

Meral Kaplan’ın evindeki patlama


TV dizileri ve film oyuncusu Meral Kaplan’ın evindeki lüks bir sitede bulunan evindeki saunada patlama oldu. Elektrikle ilgili oluşan problem nedeniyle çıkan yangında Kaplan’ın annesi ölüm tehlikesi atlattı


Ortaköy'deki lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi. Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kaplan'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü. İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı.

'EVİM ENKAZA DÖNÜŞTÜ'

Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.

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