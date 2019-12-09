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Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor

Sanatın, modanın, dünya mutfağının, alışverişin ve aile boyu eğlencenin Ataşehir’deki buluşma noktası Metropol İstanbul, yılbaşı kutlamaları için özel olarak hazırlanan “Kış Evleri”ne herkesi davet ediyor.

Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor

Sanatın, modanın, dünya mutfağının, alışverişin ve aile boyu eğlencenin Ataşehir’deki buluşma noktası Metropol İstanbul, yılbaşı kutlamaları için özel olarak hazırlanan “Kış Evleri”ne herkesi davet ediyor.

09 Aralık 2019 Pazartesi 10:22
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor

Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor

    Sanatın, modanın, dünya mutfağının, alışverişin ve aile boyu eğlencenin Ataşehir’deki buluşma noktası Metropol İstanbul, yılbaşı kutlamaları için özel olarak hazırlanan “Kış Evleri”ne herkesi davet ediyor. Metropol İstanbul’da yeni yıl coşkusu 21 Aralık’taki Six Pack konseriyle ikiye katlanacak.

   Bu yıl Metropol İstanbul’da ilk kez hayat bulan “Kış Evleri”, birbirinden renkli etkinlikler ve ikramlarla, yeni yıl alışverişi ritüelini keyifli anlara dönüştürecek. 31 Aralık’a kadar özel markaların kulübeleri, canlı performanslar ve yeni yıl etkinlikleri Metropol İstanbul “Kış Evleri”nde ziyaretçilerini bekliyor. 

21 Aralık’ta Six Pack Konseri 

   Türkçe Pop klasiklerine yaptıkları cover’larla müzikseverlerden tam puan alan Six Pack müzik grubu, 21 Aralık’ta Metropol İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. “Kış Evleri”nde düzenlenecek konserde grup, klasikleşmiş Türkçe pop parçalarına caz ezgileriyle lezzet katarak yeni yılın ruhunu doyasıya yaşatacak. 

Yeni senenin sıcacık enerjisini dolu dolu yaşamaya ne dersiniz? 

   Boyner, Kütahya Porselen, Altınbaş, Toyzshop, Korkmaz, Bize Fashion, So Chic, 40 Million Optik, Nokta Kırtasiye gibi birbirinden değerli markalar, özenle süslenmiş 20 adet kulübe içinde, yeni yıl alışverişi için hazırlanmış en özel ürünlerini sergileyecekler. Sevdikleriniz için hediyelik eşyalar ve içinizi ısıtacak çok özel lezzetler her gün 10:00-22:00 saatleri arasında Metropol İstanbul “Kış Evleri”nde sizleri bekliyor. Yılbaşı Köyü’ne katılan diğer markalar arasında ise Lokmacho, Mado, Aslı Cafe, Cold Stone yer alıyor. 

31 Aralık’a kadar yapılan alışverişlerde Jaguar I-PACE hediye!

   Metropol İstanbul, toplam 150 TL ve üzeri alışverişlerde katılmaya hak kazanılacak hediye çarkının yanı sıra; 31 Aralık’a kadar yapılacak alışverişlerde 1 şanslı kişiye elektrikli Jaguar I-PACE hediye edecek. 

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