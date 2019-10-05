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Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor

Mezdeke grubu Elmira ismiyle sahnelere geri dönüyor.

Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor

Mezdeke grubu Elmira ismiyle sahnelere geri dönüyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:25
Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor

Mezdeke grubu sahnelere geri dönüyor

   Mezdeke grubu Elmira ismiyle sahnelere geri dönüyor.90'lı senelere damga vuran ünlü dans grubu Mezdeke sahnelere tekrar geri dönmeye hazırlanıyor. Grup bu sefer 'Elmira' ismiyle gece hayatına geri dönüyor.Bir döneme damga vuran efsane grup ‘Mezdeke’ tekrar gece hayatına renk vermeye hazırlanıyor. Grup seneler sonra bu akşam Bülent Ersoy’un sahne alacağı mekanda izleyici karşısına çıkarak performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Grubun üyelerinden Dilek Maltepe, kuruluşuna öncülük ettiği Elmira’nın 3 genç dansçısının eğitimine katkıda bulundu.

   90’lı yıllarda bir anda fenomenleşen guruptan Aynur Kanbur, bundan 3,5 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Ancak Kanbur’un zanlısı hala bulunamadı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
MezdekeElmira
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