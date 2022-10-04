MGD Ödülleri | Yılın Haberi ödülü arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nun

Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 26. kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda, Roberto Bravo Co-Sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, ilgi yoğundu. MGD Başkanı Okan Sarıkaya, bu yıl 26. kez düzenlenen Altın Objektif Ödülleri’ni, kusursuz bir organizasyon ile düzenledikleri için mutlu olduğunu belirtti. Magazin Gazetecileri Derneği'nin İnternet Haberleri dalındaki ödülü bu yıl usta gazeteci Tarkan Abdullahoğlu'nun Hadise ile ilgili haberine verildi. Snobmagazin.com ekibini ve arkadaşımız Tarkan Abdullahoğlu'nu kutlarız.

Ödüller alkışlar arasında sahiplerini buldu

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Ebru Akel ile Murat Güloğlu sözleri ve esprileriyle hayli renkli geçen gecenin ışıltı dolu kırmızı halı seremonisi, her yıl olduğu gibi yine şıklık yarışına sahne olurken, muhteşem sesiyle Şevval Sam, şarkıları ile geceye damgasını vurdu. Yılın komedyeni ödülünü alan Doğu Demirkol, mini stand up gösterisiyle geceye renk kattı.

İzlenme rekorları kıran Camdaki Kız, Baba, Kasaba Doktoru, Gönül Dağı, Yalnız Kurt, Mahkum, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yargı ve Kulüp dizileri ve oyuncuları gecede ödül alan yapımlardı.

Gecede, “Yılın Şarkısı” Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un “İçime Ata Ata” şarkısı olurken, “Yılın Proje Albümü 2022” “Şevval Sam” oldu. “Yılın Yorumcusu Pop Kadın” kategorisinde ise Derya Uluğ ödüle layık görüldü. “Yılın Yorumcusu Pop Erkek” ödülü Buray’a giderken, “Yılın Arabesk Fantezi Yorumcu” kategorisinde kazanan isim İzzet Yıldızhan oldu. “Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın ve Erkek” kategorilerinde ise Demet Akbağ ve Salih Bademci ödüle hak kazanan isimlerdi.

“Yılın Drama Dizi Oyuncusu Kadın” kategorisinde Burcu Biricik seçilirken, “Yılın Drama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Tolga Sarıtaş layık görüldü.

“Yılın Drama Dizisi” kategorisindeki ödülü “Camdaki Kız” alırken, “Yılın Dram Dizisi (Uyarlama)” ödülünü “Kasaba Doktoru” adlı yapım aldı. “Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın” ödülüne Hazal Subaşı, “Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Deniz Can Aktaş layık görüldü. “Aksiyon Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın” ödülünü Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova aldı.

“Yılın En İyi Dizisi” seçilen “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz “Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Kadın”, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ise, “Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne layık görüldü.

“MGD Basın Meslek Onur Ödülü”nün sahipleri ise, Birsen Altuntaş, Sema Denker, Müge Dağıstanlı, Özlem Avcı, Gülşen Yüksel, Uğur Soysal ve Sayit Durmaz oldu.

Bu yıl 5. kez verilen “Türkiye’nin Marka Yüzü” kategorisinde ise ödüle Roberto Bravo layık görüldü.

“BADEMCİ’DEN YENİ PROJE SÜRPRİZİ”

Yılın Tiyatro Oyuncusu ödülüne layık görülen Salih Bademci, tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bademci “Heyecanlı ve gururluyum. Hem tiyatromuz hem de Klup dizimiz ödül alacak. Benim için çok sürpriz oldu.” dedi. Muhabirlerin “Son dönemde birçok ödül aldınız.” söylemleri üzerine Bademci “Bu sene şans oldu. Güzel projelere denk geldim. Çok iyi ekipler ile çalıştım. Pek de tesadüf olmadı aslında. İşin büyük bir yüzdesi ekibin iyi olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir patlama kendimde beklemiyordum.” dedi. Yeni projelerinden de bahseden Bademci “Çağatay Ulusoy ile beraber bir proje çekiyoruz. O da şu an gayet güzel gidiyor. Çekimlerimiz devam ediyor. Yakında izleyici karşısına çıkacağız.” dedi.

“BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK”

Aile Komedi Dizi Oyuncusu ödülüne layık görülen Atan “Bizi uzun süredir izleyen seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Normalde sizinle de hep sokakta karşılaşıyoruz. Burada, sizin organizasyonunuzda ödül almak da benim için ayrı bir mutluluk.” dedi.

“GECE İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ”

Yılın Dram Dizisi (Uyarlama) ödülünü “Kasaba Doktoru, Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın” ödülüne Hazal Subaşı, “Yılın Drama Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek” ödülüne ise Deniz Can Aktaşlayık görüldü. İkili ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Subaşı “Heyecanlıyız. Mutluyuz burada olduğumuz için. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Güzel bir gece olacak.” derken Aktaş ise “Güzel bir gece bekliyor biz de. Sezon güzel başladı bizim için. Hep hastahane içersindeyiz. İyi oldu böyle gecelere katılmak.” dedi.

“BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK”

Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu ödülünü alan Gökçe Bahadır, ödül törenine eşi Emir Ersoy ile birlikte geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahadır “Böyle güzel bir gecede olmak benim için çok güzel bir duygu. Bugün ödül alacağım için de gerçekten çok mutluyum. Çok güzel bir gece bizi bekliyor.” dedi. Muhabirlerin “Oynadığınız projeler genelde başarılı oluyor. Bunun bir sırrı var mı?” sorusuna Bahadır “Başarının sırrı çok çalışmak. Çok çalışınca ve disiplinli olunca işin kalitesi o kadar da artar.” dedi.

“BU YOĞUNLUĞA İSYAN ETMEK HAKSIZLIK OLUR”

Yılın Yorumcusu Pop Kadın ödülünü alan Derya Uluğ, kırmızı halı şıklığı ile göz doldurdu. Uluğ “MGD’den bu ödülü ilk defa alıyorum. Aynı zamanda magazin gazetecileri bizim için çok değerli. Çünkü işimizin büyük bir parçasını siz oluşturuyorsunuz. O yüzden sizlerden bu ödülü almak benim için ayrı anlamlı.” dedi. Muhabirlerin “Yaz sezonu bolca konser verdiniz. Geçtiğimiz günlerde de Ampute Milli Takım’ımızın maç öncesinde sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz bunlar ile ilgili?” sorusuna Uluğ “Benim için manevi be prestiji olan bir işti. Milli takımın başarılarını takip eden biriyim. Oraya gerçekten onlara yakışır bir şov hazırladık. Yakın zamanda da onların da videolarını paylaşacağım. Yaz’a gelirsek de yaz çok yoğun geçti. Yollarda uyuduk. Pandemi döneminde bolca yattık, bu yüzden bu yoğunluğa isyan etmek haksızlık olur.” dedi.

“BÖYLE ZİHNİYETLER YERİN DİBİNE BATSIN”

Yılın Şarkısı - İçime Ata Ata - Ebru Yaşar - Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ödüle layık görüldü. Ödül töreni öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar “MGD ödül törenleri çok özel ödül törenleri. Bu yüzden ben de davete icabet etmek istedim. En iyi şarkı ödülünü aldık. Mutluyum tabii ki. Başarımızın taçlanması bizim için ayrı bir mutluluk.” dedi. Muhabirlerin “Ne zaman yeni şarkı çıkartacaksınız?” sorusuna Yaşar “Ben de çok istiyorum. Bolca konser verdik yazın, kış ayında inşallah stüdyoya girip bir şarkı hazırlamayı düşünüyorum. Şu an belli olan bir durum yok.” dedi. Öldürülen müzisyen Onur Şenel hakkında da konuşan Yaşar “Çok üzüldüm. Önce insan olarak sonra da bir sanatçı olarak üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Böyle zihniyetler yerin dibine batsın. Bunları duyuracağız ki bir takım akılları uyarmak lazım.” dedi.

“HALUK BILGINER İLE OYNAMAK BÜYÜK BİR ŞANS”

Dram Dizi Oyuncusu ödülüne layık görülen Tolga Sarıtaş da geceye katılanlar arasındaydı. Sarıtaş “Çok teşekkür ederim Magazin Gazetecileri Derneğine. Özellikle sektörden birilerinin bu şekilde layık görmeleri çok değerli. Yan komşumuz bize ödül veriyor gibi. Çünkü hepimiz bu büyük sektörün başka başka parçalarıyız. Çok değerli bir ödül, işlerimi bırakıp hemen geldim. Baba dizisi de çok özel bir proje. Hepimiz birbirimiz ile çok iyi anlaşıyoruz. Haluk Bilginer ile oynamak büyük bir şans. Proje yeni sezonda farklı bir kabuğa büründü. Merakla biz de bekliyoruz seyircimizin tepkisini.” dedi.

“YARGI GECEYE DAMGA VURDU” “MAGAZİN GAZETECİCİ KAAN”

Yargıya 3 ödül birden. Yılın Dizi Oyuncusu Kadın - Pınar Deniz, Yılın Dizi Oyuncusu Erkek - Kaan Urgancıoğlu, Yılın Dizisi - Yargı ödüle layık görüldü. Tam kadro geceye katılan Yargı ekibi duygularını basın mensupları ile paylaştı. Konuşmaya ilk başlayan Pınar Deniz “Çok mutluyuz tabii ki. Geçen sene de çok fazla ödül almıştı dizimiz. Bugün de özel heyecanım tüm ekip ile birlikte ilk kez gelmemiz.” dedi. Urgancıoğlu ise “Ekip olarak burada olmamız çok anlamlı. Zaten yaptığımız işin doğası da öyle. Hep birlikte olduğumuz için mutluyuz.” dedi. Dizinin senaristi Sema Ergenekon “Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz.” dedi. Ekip olarak çok heyecanlı olduğunu söyleyen Yargı ekibi tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ettikten sonra salona giriş yaptı. Sahnede ilginç bir anısını anlatan Urgancıoğlu “Ortaokulda hocamız bir gazete çıkarmamızı söylemişti ödev olarak. Ben de kolay olur diye magazin gazetesi çıkartmak istemiştim. Çok iyi bildiğim de bir dedikodu sınıfta. Z isimli arkadaşım C isimli arkadaşıma aşıktı. Ben de bunu yazdım biraz ballandıra ballandıra. Sonra bunu herkesin önünde okudum. Hocamız bana baktı, çok utandığını, çok yanlış bir şey yaptığımı söyledi. Aslında o kadar da kolay olmadığını anladım magazin gazeteciliğinin. Benim de başıma gelen talihsizliklerin o gün yarattığım karmadan geldiğini düşünüyorum.” dedikten sonra bütün salon kahkaha boğuldu.

“SERUM SONRASI ÖDÜLÜLÜNÜ ALMAYA GELDİ”

Program Sunucusu ödülü alan Çağla Şikel, ödül töreni sonrası “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Uzun süredir sunuculuk yapıyorum. Böyle güzel ödüller almak benim için çok güzel bir duygu. Hastayım bu arada. Serum aldım geldim, bu dönemde direncim düştü ama bu törene mutlaka gelmeliyim dedim.” dedi.

“KARADENİZ BENİ BAĞRINA BASTI”

Yılın Proje Albümü ödülünü alan Şevval Sam hem gece de ödülünü aldı hem de gecede sahneye çıkıp sevilen şarkılarını seslendirdi. Sam “Bizi ödüle layık gören herkese teşekkürler. Ödül aldıktan sonra da minik bir konser vermiş oldum. O projeye dair parçaları duyurmak istedim açıkçası.” dedi. Karadeniz şarkıları hakkında konuşan Sam “Biraz da Kazım Koyuncu’dan yadigar kaldı. Karadenizli olmamama rağmen bütün kalbim ile kendimi Karadenizli gibi hissediyorum. Karadeniz beni bağrına bastı. Bu ödülü de projede yer aldığım rahmetli Hasan Saltık adına alıyorum.” dedi.

Ödüllerini aldıktan sonra sahnede duygularını şu sözler ile dile getirdiler.

Demet Akbağ: Çok güzel bir gece, MGD Ödülleri her zaman benim için çok ayrı kıymetlidir. Bu ödülü, mesleğinden taviz vermeyen herkes adına alıyorum. Ayrıca Aydınlık Evler Oyunu benim için çok özel. Bu ödül aynı zamanda halkın nabzını da tutuyor. Uzun aradan sonra sahneye döndüğüm için mutluyum.

Salih Bademli: Gerçekten de burada olmak, MGD ödülleri bünyesinde olmak inanılmaz bir duygu. İlham aldığınız hayaller önemli, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan benim idolümdü. Ben bu yolda ilerlemeye çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim.

Ebru Yaşar: MGD bizim yol arkadaşımızdır. Çok güzel bir gece, burada olan herkese teşekkür ederim.

Derya Uluğ: MGD’ye teşekkür ederim çünkü bu iş bizim işimizin bir parçası. Ödülümü, dün akşam istek şarkı söylemediği için öldürülen Onur Şeren adına alıyorum.

Buray: Bu ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim. Bu ödüller bize motivasyon kaynağıdır. Herkese iyi geceler dilerim.

İzzet Yıldızhan: Ben bu ödülleri ilk kez 2000 yılında almıştım. MGD Ödülleri, biz sanatçılar için çok önemli, herkese teşekkür ederim.

Selçuk Balcı: Bu ödülleri istek şarkıyı çalmayıp öldürülen Onur Şener adına alıyorum.

Sefo: Bu ödülü ikinci kez alıyorum. Ödülümü, canice katledilen Onur Şener adına alıyorum.

Çağla Şikel: Burada olmak çok özel, bu ödüle beni layık gören herkese teşekkür ederim.

Esra Erol: Bu ödülü tüm kadınlar adına alıyorum. MGD’ye teşekkür ederim.

Caner Topcu: Bu benim ilk ödülüm ve çok heyecanlıyım. Buna vesile olan MGD’ye teşekkür ederim. Bu vesile ile de aileme, seyirciye ve hocalarıma teşekkür ederim.

Tolga Sarıtaş: Bu ödüle layık görüşmek çok güzel bir şey. Bunu bana layık gören herkese teşekkür ederim.

Özge Özberk: Herkese çok teşekkür ederim, inanılmaz bir gece oluyor.

Doğu Demirkol: Bu yılki sekizinci ödülüm. 2035’e kadar ödül olmasam da bunlar bana yeter.

Burcu Biricik: Bu ödülü almayı çok istiyordum. Bu ödülü almak için ağladım. İlk projemde bir ağladım. Sonra bana dediler ki çok güzel ağlıyorsun. Ağlamaya devam et dediler. Ben de hala ağlıyorum. Magazin gazetecilerden bu ödülü almak benim için ayrı bir onur. Hep birbirimiz ile iletişim halindeyiz. En güzel haberlerde onlar ile denk gelmek dileği ile.

Gecede ödül alanların tam listesi şöyle:

Basın Meslek Onur Ödülü

• Birsen Altuntaş

• Sema Denker

• Müge Dağıstanlı

• Özlem Avcı

• Gülşen Yüksel

• Uğur Soysal

• Sayit Durmaz

Türkiye'nin Marka Yüzü

Roberto Bravo

Tiyatro

• Tiyatro Oyunu - Aydınlıkevler

• Tiyatro Oyuncusu Kadın - Demet Akbağ - Aydınlıkevler

• Tiyatro Oyuncusu Erkek Salih Bademci - Aydınlıkevler

Müzik

• Yılın Şarkısı - İçime Ata Ata - Ebru Yaşar - Kurtuluş Kuş - Burak Bulut

• Yılın Yorumcusu Pop Kadın - Derya Uluğ

• Yılın Yorumcusu Pop Erkek - Buray

• Yılın Arabesk Fantazi Yorumcusu - İzzet Yıldızhan

• Yılın Alternatif Yorumcusu - Selçuk Balcı

• Yılın Proje Albümü - Şevval Sam

• Yılın Rap Şarkıcısı - Sefo

Tv Ödülleri

• Haber Spikeri Kadın - Dilara Gönder - Show TV

• Haber Spikeri Erkek - Selçuk Tepeli - Fox TV

• Yılın Magazin Programı - Magazin D Cumartesi - Kanal D

• Program Sunucusu Kadın - Çağla Şikel - Fox TV

• Program Sunucusu Erkek - Uğur Önver - Cnn Türk

• Sabah Kuşağı Programı - Bu Sabah - Ebru Akel Ve Murat Güloğlu - Show TV

• Haber Tartışma Programı Erkek - Erdoğan Aktaş - TV 100

• Haber Tartışma Programı Kadın - Banu El - A Haber

• Haber Programı Kadın - Seçil Özer - KRT

• Gündüz Kuşağı Programı - Esra Erol - ATV

• Aktüel Programı - Aırport - Güntay Şimşek - Habertürk

• Sohbet Programı - İşin Aslı - Aslı Şafak - Bloomberg TV

• Çıkış Yapan Oyuncu Kadın - Elif Yılmaz- Gül Masalı – ATV

Çıkış Yapan Oyuncu Erkek – Caner Topcu – Duy Beni - Star

• Komedi Programı - Çok Güzel Hareketler 2 - Star TV

• Talk Sov Programı - Hasan Can Kaya - Konuşanlar - Exxen

• Yarışma Şov Programı - Masterchef Türkiye - Tv8

• Yılın Komedyeni - Doğu Demirkol

Dizi Ödülleri

• Dram Dizisi - Camdaki Kız - Kanal D

• Dram Dizi Oyuncusu Kadın - Burcu Biricik- Camdaki Kız - Kanal D

• Dram Dizi Oyuncusu Erkek - Tolga Sarıtaş - Baba - Show TV

• Dram Dizisi (Uyarlama) - Kasaba Doktoru

• Dram Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın - Hazal Subaşı

• Dram Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek - Deniz Can Aktaş

• Dram Gençlik Dizisi - Tozluyaka

• Aile Komedi Dizisi - Gönül Dağı - TRT

• Aile Komedi Dizi Oyuncusu Erkek - Berk Atan - Gönül Dağı - TRT

• Aksiyon Dram Dizisi - Yalnız Kurt - ATV

• Aksiyon Dram Dizi Oyuncusu Kadın - Yaprak Medine - Yalnız Kurt - ATV

• Aksiyon Dram Dizi Oyuncusu Erkek - Hasan Denizyaran - Yalnız Kurt - ATV

• Aksiyon Dram Dizisi (Uyarlama) - Mahkum - Fox TV

• Aksiyon Uyarlama Dizi Oyuncusu Erkek - İsmail Hacıoğlu - Onur Tuna - Mahkum - Fox TV

• Aksiyon Uyarlama Dizi Oyuncusu Kadın - Melek İpek Yalova - Hayal Köseoğlu - Mahkum - Fox TV

• Aksiyon Romantik Dizisi - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Show TV

• Aksiyon Romantik Dizi Oyuncusu Kadın - Özge Özberk Ve Devrim Özkan - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Show TV

• Aksiyon Romantik Dizi Oyuncusu Erkek - Ertan Saban - Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Show TV

• Eğlence Programı - İsmail Özkan - Trt Müzik

• Dijital Platform En İyi Dizi - Kulüp - Netflix

• Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu Kadın - Gökçe Bahadır - Kulüp - Netflix

• Dijital Platform Dizi Oyuncusu Erkek - Salih Bademci - Barış Arduç - Kulüp - Netflix

• Yılın Dizi Oyuncusu Kadın - Pınar Deniz - Yargı - Kanal D

• Yılın Dizi Oyuncusu Erkek - Kaan Urgancıoğlu - Yargı - Kanal D

• Yılın Dizisi - Yargı - Kerem Çatay - Yargı - Kanal D

MGD Özel Ödül

• Hüseyin Başusta

Yaşam Boyu Onur Ödülü

• Demet Akbağ

• Osman Sınav

• Cihan Ünal

YAZILI BASIN

Yılın Fotoğrafı:

Kamil Sümer – Sarışın Kurt Ortaya Çıktı (Posta Gazetesi)

Yılın Haberleri:

Doğan Savaş - Çifte İhanet (Takvim Gazetesi)

Hüseyin Altun – Berkay’ın Sultanı (Milliyet Gazetesi)

Umut Ünver – Gökçe Bahadır Evleniyor (Milliyet Gazetesi)

Sercan Kısmet – Protokol Savaşları (Milliyet Gazetesi)

Orkun Ün – İşte O Lüks Araba (Hürriyet Gazetesi)

İsmail Bayrak – Bergen’den 40 Milyon Kazandı (Hürriyet Gazetesi)

Behlül Aydın – Fikret Kuşkan Komşusuyla Başı Dertte (Hürriyet Gazetesi)

Sinem Vural – Ünlü İsimleri Kapıcı Çarptı (Hürriyet Gazetesi)

Deniz Boy – Beni Nasıl Tanıdınız? (Hürriyet Gazetesi)

Mehmet Üstündağ – Iraklı İş adamının Yakın Markajında Ebru Gündeş (Hürriyet Gazetesi)

Evren Abdullahoğlu – Burak Sergen Böyle İhanete Uğradı (Sabah Gazetesi)

Gökhan Gökduman – Evli Başkan Çapkınlıkta Yakalandı (Sabah Gazetesi)

Ömer Karahan – Haydar Dümen’in 100 Milyonluk Mirası (Sabah Gazetesi)

Hakan Uç – Kadına Şiddete Uygulayana Konser Yok (Sabah Gazetesi)

İlker Gezici – Bergen’in Ailesi 32 Yıllık Suskunluğunu Bozdu (Sabah Gazetesi)

Yılın Röportajları

Alev Gürsoy Cimin – Selçuk Ural (Posta Gazetesi)

Dilek Dallıağ – Arif Şentürk Son Röportaj (Anadolu Ajansı)

Erçin Dağ Eysen – RAP Bir Müzik Değil – Muazzez Ersoy (Akşam Gazetesi)

Recep Aslan – Jessica May – Türkçe Yetmedi Artık Şive Çalışıyorum (Akşam Gazetesi)

Barbaros Tapan – Al Pacino Röportajı – The Godfather Kaderimdi (Hürriyet Gazetesi)

Tuba Kalçık Üstündağ – Ajda Pekkan Röportajı- Metrobüse Hiç Binmedim (Sabah Gazetesi)

Merve Yurtyapan – Alişan Büyük Acı Sonrası İlk ve Son Kez Konuştu (Sabah Gazetesi)

Yılın Yazı Dizisi

Sema Sezen – İstikbalini Göklerde Gören Kadın (YeniBirlik Gazetesi)

TV ÖDÜLLERİ

Yılın Magazin Görüntüsü

Tolga Bozduman – Hande Erçel ve Kaan Yıldırım (TV8 / 2. Sayfa)

Atakan Makar- Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu Tatil Görüntülerü ( Show TV-Pazar Sürprizi)

Yılın Haberi

Onur Üçkarışoğlu – Ulaş Aydın- Arctic Monkeys Grubunun Olaylı Gecesi (TV100)

Hakan Yağcı – Aysun Kayacı Yıllar Sonra Bodrum’da (Show TV / Pazar Sürprizi)

İbrahim Konar – Cüneyt Arkın’ın Son Röportajı (Kanal D Haber)

Yılın Röportajı

Ömür Sabuncuoğlu – La Casa De Papel / Berlin Karakterini Canlandıran Pedro Alonso (Show TV / Pazar Sürprizi)

İNTERNET HABER ÖDÜLLERİ

Yılın İnternet Haberleri

Tarkan Abdullahoğlu – Hadise Gizlice Evlendi (Snobmagazin)

Mehmet Çalışkan- Cannes’da Kapkaç Şoku (haberturk.com)

Barış Ağil – Serenay Sarıkaya – Umut Evirgen (TV100)

Onur Aydın – Aysun Kayacı’nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi (haberturk.com)

Ferit Tuğluk – Kaan Urgancıoğlu (haberturk.com)

İnternet Haber Görüntüsü

Selim Öztürk Boğucan – Kenan İmirzalıoğlu Gafı (magazinkolik)

SOSYAL MEDYA

Melis Güvenç- Batuhan Karacakaya Youtube Röportajı

Eylem İpek Şafak- Yılın Sosyal Medya Magazin Platformu- Gazetemagazin