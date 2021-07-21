Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Milyon TV'ye konuşan Begüm Polat bilinmeyenleri anlattı

Milyon TV’de Özgür Aras’ın sunduğu "Özgür'le Başbaşa" programına katılan Begüm Polat, müzik kariyerine ait özel bir anısını paylaşınca stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı.  

21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:48
Milyon TV'ye konuşan Begüm Polat bilinmeyenleri anlattı

Milyon TV'ye konuşan Begüm Polat bilinmeyenleri anlattı


Neşet Ertaş’ın Doyulur mu? eserini bambaşka bir formda yorumlayarak müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Begüm Polat, bu yolda tam pes etmeyi düşünürken rüyasına giren Aysel Gürel ile hayatında önemli bir dönemeç yaşadığını açıkladı. 

Güzel şarkıcı, programda Aysel Gürel ve Sezen Aksu ile ilgili rüyasını anlatırken Aras’da gözyaşlarına boğuldu.

Begüm Polat, rüyasında Sezen Aksu ve Aysel Gürel’i 20 gün boyunca her gece görmeye başladıktan sonra İstanbul’a taşınmaya karar verdiğini belirterek şöyle konuştu:

 “ Tam pes etmiştim bu şarkılarımı çıkartmayacağımı düşündüğün anlardı. Aysel Gürel, bana ‘sen tek değilsin’ diyordu rüyamda. Allah’a sorduğum soruyu cevaplıyordu. Bir keresinde ‘Senin deden Abdurrahman da şarkı yapardı. Dedenin siyah bir defteri var onu bul’ dedi. Ben sabah uyandım kahvaltı masasında çekinerek babama sordum. Babam matematik insanıdır inanmaz böyle şeylere. Tabi yine üstün açık yattın galiba diye ciddiye almadı ama annem kızdı ve babama kitabı getirmesini söyledi. Gerçekten hep yalnızlık içinde ve yazıları olan bir defteri varmış. Ben o deftere baktığımda dedemin şarkı yazdığını anladım. Çünkü şarkı sözü onlar. Kimse anlamamış şiir demiş. Trafik kazasında ölünce zihninden yaptığı müziği de onunla ölmüş, sözleri kalmış. Bugün bana da bir şey olsa başıma gelecek aynısı. 220 şiiri var derler çünkü müzikleri zihnimde. Ve bir süre sonra yine göründü Aysel Gürel, bu sefer ‘İstanbul’a gitme vaktin geldi’ dedi ve beni Sezen Aksu’ya söyledi. Sezen Aksu ‘bu bizden’ dedi ve bana elini verdi. Elini tuttum ve asansöre bindik.  Sonra uyandım. Ve sabah olduğunda mucize oldu. Hiç beklemediğim anda sosyal medyadan para geldi. Tik tok yetkilisi arayıp uyarmasa o parayı almayacaktım bile belki de. Ve o sabah o rüyadan sonra bunlar olunca bir çanta yaptım ve İstanbul’a yerleşeceğim söyledim”

AYNI RUHLAR BİRBİRİNİ ÇEKER

Bir gün mutlaka Sezen Aksu ile tanışacağını söyleyen Polat “Sezen Aksu ile karşılaşacağımı biliyorum, hiç şüphem yok. Sadece süreçler uzar belki ama biz zaten bir araya geleceğiz. Çünkü aynı ruhlar birbirini çeker. Beni gördüğüm rüyadan sonra İstanbul’a onlar getirdi. Bu olağanüstü bir durum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Begüm PolatMilyon Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenan Doğulu Marmaris ve Bodrum Konseri bayram havası estirdi
Kenan Doğulu Marmaris ve Bodrum Konseri bayram havası estirdi
Derya Uluğ Ankara konserinde 20 bin kişi ile selfie çekti
Derya Uluğ Ankara konserinde 20 bin kişi ile selfie çekti
Tuğba Yurt, Snob Magazin'e konuştu | Aşk en güzel duygu
Tuğba Yurt, Snob Magazin'e konuştu | Aşk en güzel duygu
Mabel, Diana Ross, Parcels ve Jessie Ware’den hayranlarına harika havadisler!
Mabel, Diana Ross, Parcels ve Jessie Ware’den hayranlarına harika havadisler!
Bade İşçil'den aşı çıkışı | Ben oyuncu değil miyim?
Bade İşçil'den aşı çıkışı | Ben oyuncu değil miyim?
Mehmet Ali Erbil hakem mi oldu? Aracına FİFA kartı koydu
Mehmet Ali Erbil hakem mi oldu? Aracına FİFA kartı koydu
Şarkıcı Begüm Polat mest etti
Şarkıcı Begüm Polat mest etti
'Hadi Bakalım' şarkısı TikTok'ta rekor kırdı | 73 milyon kez
'Hadi Bakalım' şarkısı TikTok'ta rekor kırdı | 73 milyon kez
Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış
Fenomen Başak Ermiş, tayt yüzünden saldırıya uğramış
Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 
Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim