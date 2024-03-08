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Moscow Fashion Week'de Gizem Karaca esintisi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, moda dünyasının önemli etkinliklerinden Moscow Fashion Week’e katıldı!

08 Mart 2024 Cuma 10:00
Moscow Fashion Week'de Gizem Karaca esintisi






Moscow Fashion Week'de Gizem Karaca esintisi

Moskova’nın önde gelen moda etkinliklerinden Moscow Fashion Week, dünyanın dört bir yanından gelen 200'den fazla tasarımcıya ev sahipliği yaptı. Tasarımcılarla birlikte birbirinden özel konukları da ağırlayan etkinliğe ünlü oyuncu Gizem Karaca da katılım sağladı.

Moda uzmanları, blog yazarları ve gazetecilerin yoğun ilgisi arasında gerçekleşen Moscow Fashion Week’in katılımcıları arasında ünlü oyuncu Gizem Karaca da yer aldı. Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu'nu desteklemek için katılım sağlayan Karaca, etkinliğin özel konuklarından biri olarak dikkat çekti.

"Kara Sevda" ve "Safir" gibi Türk dizilerindeki performansıyla tanınan Gizem Karaca, Moscow Fashion Week kapsamındaki etkinlikleri gezerken, film ikonları Ornella Muti ve Lily Ji gibi isimlerin de katıldığı yıldızlarla dolu Moscow Fashion Week yemeğine katıldı. 

Etkinliğin açılış gösterilerine katılan Gizem Karaca, Beena'nın etkileyici performansına da tanıklık etti. Rus markasının, geri dönüştürülmüş malzemelere yeni bir hayat kazandıran geri dönüşüm temelli yaklaşımı ve aydınlık gökyüzünden ilham alan koleksiyonuyla birlikte ön plana çıktı. 

Karaca'nın ziyaretinde öne çıkan nokta ise Emre Erdemoğlu'na verdiği destek oldu. Türk tasarımcı, geleneksel unsurları modern dokunuşla birleştiren bir seri yarattı. Türk motiflerini ve çağdaş tasarımı canlı bir şekilde harmanlamasıyla ünlü olan Erdemoğlu'nun son koleksiyonu, yüksek kaliteli zanaatkarlığı ve canlı desenleriyle öne çıktı. Etki alanını sadece Türkiye ile kısıtlı tutmayan ünlü tasarımcı, aynı zamanda Türk eğlence endüstrisinden Kenan Doğulu, Edis ve Murat Boz gibi ünlü isimleri giydirmesiyle uluslararası üne kavuştu.

Moscow Fashion Week, Rusya'nın moda öncülerinin yanı sıra Çin'li marka ZHIHUA, Hint’li marka Geisha Designs ve Kosta Rika'dan Ivonne Garita'nın katkılarını da içeren küresel bir sahne oluşturdu. 
 

Anahtar Kelimeler:
Moscow Fashion WeekGizem Karaca
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