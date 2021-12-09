Moskova’da Güneş Rüzgarı "Yeni Klip Geliyor"





RNB- Pop müziğin parlayan yıldızı Güneş, söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı "Sür Eve Ep" yi hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. 10 Aralık tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan çalışmanın klip çekimleri ise Moskova’ da tamamlandı.



Söz ve müziği kendisine ait olan "Sür Eve Ep" ‘yi 10 Aralık’ta hayranları ile buluşturacak genç yetenek, Moskova’da tamamladığı klip çekimlerinin yönetmenliğini de başarılı yönetmen Zobunus ile ortak bir çalışma yaparak tamamladı. Kısa sürede dinamik şarkılarıyla adından sıkça bahsettiren Güneş, yeni şarkısı ile klişeleri yıkmaya hazırlanıyor.

Yeni şarkısı için heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, pandemi dolayısıyla uzak kaldığı sahnelere, yepyeni bir çalışma ile döneceği için de ayrıca mutlu olduğunu belirtiyor. Apple Music’in Yıldızı Parlayanlar Türkiye Projesi’nin Yükselen Yıldız sanatçısı olarak ilk sırada yer alarak dikkatleri toplayan Güneş’in tüm çalışmaları ise M.O.B Entertainment tarafından sürdürülüyor.

Güneş Hakkında:

Ses tellerini kullanmaya başladığından beri müzikle iç içe olan Güneş, 01 Aralık 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müziğe genç yaşlardan itibaren ilgi duyan Güneş, 9 yaşından beri şarkı yazıyor. M.O.B Entertainment ailesinin yükselen kadın sanatçısı Güneş 2020 yılı için planlanan 4 single çalışmasıyla kariyer basamaklarını adım adım tırmandı. Hala, Yola Koyul, Yüreğimde Taşıyorum ve Kayboldum ile editörler tarafından dikkat çekmeyi başaran Güneş, son çalışması Dua ile Viral listelerde yerini aldı. Türkiye’de RnB-Pop müziğe yepyeni bir sound getirmeyi hedefleyen Güneş, müzikle daha fazla insana ulaşıp, kalplere dokunup, daha fazla değişime sebep olmak istiyor.