Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Mucize Doktor'un Nazlı'sı 'Mucizelere inanıyorum'

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinin Nazlı'sı Sinem Ünsal MAG Ocak sayısı için objektif karşısında geçti.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:11
Mucize Doktor'un Nazlı'sı 'Mucizelere inanıyorum'


Mucize Doktor'un Nazlı'sı 'Mucizelere inanıyorum'

“Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor”


“Beni mutlu eden her şeyi yüksek duygularla karşılıyorum, mucizevi kılıyorum. Mucizeleri seviyorum”


“Çok sabırsızım. Aklımdan geçen şeylerin hemen gerçekleşmesini istiyorum”


“Benim için aşk istemsiz hareket etmek gibi bir şey. Bugünlerde bana da kendimi çok özgür ve şanslı hissettiren bir aşk var hayatımda”

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Mucize Doktor’un başarılı ismi Sinem Ünsal, MAG Ocak sayısı için Emre Yunusoğlu objektifinin karşısına geçti.

Canlandırdığı Nazlı karakterinde kendinden özelliklerin olduğunu belirten başarılı güzel, “Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor” diye belirtiyor. Mucizelerin sebepsiz olmadığını belirten Sinem Ünsal, kendi hayatı ile ilgili en büyük mucizesini ise şöyle özetliyor: “ Aklıma gelen tek bir anı yok, beni mutlu eden her şeyi yüksek duygularla karşılıyorum, mucizevi kılıyorum. Mucizeleri seviyorum” Aşk konusunda cesur olduğunu da belirten güzel oyuncu Sinem Ünsal, “ Aşk konusunda fazlasıyla cesurum. Olumsuz bir geri dönüş alma ihtimali bile hislerimi açık yaşamam konusunda beni yıldırmıyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mucize DoktorNazlıSinem Ünsal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'ta Tarkan rüzgarı | Megastar'dan dev konser
Kıbrıs'ta Tarkan rüzgarı | Megastar'dan dev konser
Kanyon büyük yılbaşı konserinde Sertap Erener sürprizi
Kanyon büyük yılbaşı konserinde Sertap Erener sürprizi
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu
Tarkan Avrupa turnesinde 50 kişiyi coşturdu
Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık”
Mazhar Alanson’ dan solo albüm çalışması  “Yazan aşık”
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor
Metropol İstanbul “Kış Evleri”ne davet ediyor
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Ankara'da Candan Erçetin fırtınası
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Spotify'den 2019 Kişisel Özeti ile Yılı Hatırlama 
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı
Türkiye'de  Rap müzik sedece kendisiyle yarıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim