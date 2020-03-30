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Müge Anlı'nın şımarıklıgı sağlık çalışanlarını isyan ettirdi

Kullandığı aracında kendisine migren iğnesi yapılması için ısrar eden Müge Anlı'nın bu talebi geri çevrilince, elindeki ekran gücünü kullanarak doktorları hedef aldı.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:38
Müge Anlı'nın şımarıklıgı sağlık çalışanlarını isyan ettirdi


Müge Anlı'nın şımarıklıgı sağlık çalışanlarını isyan ettirdi



ATV'nin ünlü ekran yüzü Müge Anlı'nın migren iğnesini aracında yaptırma girişimi doktorlar tarafından reddedilince intikamını kendi programında aldı. Sağlık çalışanlarına karşı çirkin sözler sarfeden ünlü sunucunun Tatlı Sert programı binlerce sağlık çalışanının tepkisine neden oldu.

Ayağına doktor çağıran, aracında iğne yaptırmasının sağlık açısından mümkün olmadığını kendisine izah eden doktorları hedef gösteren Müge Anlı'ya sosyal medyadan tepkiler sürüyor.

TÜRKİYE'NİN DERDİ KORONOVİRÜS

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışıyor. 

Müge Anlı'nın ise canlı yayında doktorlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Müge Anlı, koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbiren kabul etmediğini anlattı.

SONRA DİYORLAR Kİ DOKTORLARA İYİ DAVRANIN

İğne yaptıramadığını belirten Müge Anlı doktorların tavırlarından memnun olmadığını "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya ağır eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının 'mügeanlıözürdile' hashtagi ile attığı tweetler sonrası konu trend topic listesinde bir numaraya kadar da yükseldi.


 

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Son Güncelleme: 30.03.2020 22:24
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adli tip uzmani 2020-03-30 22:28:32

öyle demeseydin mügeciğim elimize düşmemen için dua etmem bak.

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