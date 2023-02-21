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Muhammad Ali Navruzov | Benim Düğünüm | Nisan'da gösterimde

Özbekistan'ın sevilen şarkıcılarından Muhammed Ali Navrozov iki yeni film ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tarzını sesi ile bütünleştiren Navruzov'un filminde çok sayıda ünlü rol aldı,

21 Şubat 2023 Salı 10:52
Muhammad Ali Navruzov | Benim Düğünüm | Nisan'da gösterimde


Muhammad Ali Navruzov | Benim Düğünüm | Nisan'da gösterimde

Oyuncu ve şarkıcı Muhammed Ali Navrozov da yönetmenliğe başladı. Kısa sürede üst üste 2 film çekti. Bu filmler de baş rolleri başarıyla oynadı. Filmlerden biri de büyük bir prömiyeri olması ve Nisan ayında Özbekistan'da gösterime girmesi beklenen "Benim Düğünüm" adlı romantik komedi. Filmin hazırlık süreci birkaç ay sürdü ve gösteri dünyasının birçok ünlü temsilcisi filmde yer aldı. 

Shakhrukhkhan, Asal Shodieva, Munisa Rizaeva, Riksitilla Abdullaev, Sitora Alimjonova, Umidakhan, Muyasar Berdikulova, Talib Mominov, Abduvali Rajabov, Otabek Mirzakholov, Momin Ibrohimov, Oybek Teshaboev ve diğerleri dahil. 

Yönetmen Muhammed Ali Navrozov, çekim sürecinde herhangi bir zorluk yaşanmadığını söyledi. Bunun nedeni ise filmde profesyonel bir ekibin çalışmış olması ve çekim sürecinin oldukça ilginç geçmesi. 

Çekimler dağlık bölgelerdeki köylerde yapıldı. Oyuncu ve şarkıcı, şimdi yönetmen Muhammed Ali Navro'zov'un vasisi ve öğretmeni, yönetmen ve aktris Zebo Navro'zova, oğlunun başarılarından gurur duyduğunu ve yaratıcı yolunun henüz başında olduğunu söyledi ve oğluna gitmesi gerektiğini söyledi. kararlılıkla çalışmalarına devam eder. Muhammed Ali Navrozov'un bu komedideki rolü çok özel ve onu görür görmez izleyicinin yüzünü gülümseteceği kesin. Muhammed Ali Navro'zov çok yetenekli bir oyuncu olduğu için dramatik rollerin yanı sıra komedi rollerini de ustaca oynuyor.

Muhammed Ali Navrozov'un yönettiği ve beyaz perdeye gelmesi beklenen ikinci yeni filmi, yönetmenin oğlu Muhammed Ali Navrozov Jr.'ın başrolde olduğu suç komedisi Süper Baba. Evet yanılmıyorsunuz yönetmen oğlunun ismini de Muhammed Ali koymuş. "Çekimler sırasında küçük bir çocukla çalışmak çok zor. Ama Muhammed Ali benim çocuğum olduğu için hiç sıkıntı yaşamadım. Belki? çünkü ona filmde çekim yaptığını söylemedim..." diyor yönetmen. 

Ancak bunun nedeninin Muhammed Ali'nin yaratıcı bir ailede doğması ve yaratıcı bir ortamda büyümüş olması şaşırtıcı değil. Durdona Gurbanova, Muhammed Ali Navrozov'un kendisi, Bonamour ve diğer bazı şov dünyasının figürleri de "Süper Baba" filminde rol aldı. Oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Muhammed Ali Navrozov her iki film için de çok şey hazırladı. Genellikle şov dünyası temsilcileri her zaman sıkı bir programa sahiptir. Ancak Muhammed Ali Navrozov'un yönetmenlik çalışması için filmlerinde rol alanlar zaman bulmaya çalıştı. Bunun sebebi ise çok ilginç bir fikir olması ve Muhammed Ali'nin işine ciddi bir şekilde yaklaşması. "Filmde rol alan her bir profesyonel oyuncu, bize yardımını esirgemedi. Ekibimize çok teşekkürler!” yönetmenin kendisi diyor.

Gerçekten de hayatta çok samimi ve iyi kalpli bir insan olan Muhammed Ali Navrozov, aynı zamanda dostlarının yardımını bugüne kadar esirgemeyen gerçek bir sanatçıdır. Aynı anda 3 mesleği olmasına rağmen her birini profesyonelce ve ciddiyetle ele alıyor. Yönetmenlik onun kanında var ve annesinin ve akıl hocası, yönetmen ve aktris Zebo Naro'zova'nın tavsiyelerini özenle dinliyor. İster komedi ister dramatik olsun, filmlerinde hayattaki olayları ortaya çıkarmaya çalışır. Seyircinin filmlerinden keyif alması için uğraşır ve arar. Beyaz perdede gösterime girmesi planlanan "Mening toyim" ve "Süper Baba" adlı yönetmenlik çalışmalarının halkımız tarafından beğenileceğini düşünüyoruz.

Son Güncelleme: 21.02.2023 11:18
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Ali NavruzovBenim Düğünüm
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