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Muhterem Nur hayatını kaybetti

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti

20 Mart 2020 Cuma 09:42
Muhterem Nur hayatını kaybetti

Muhterem Nur hayatını kaybetti

   Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.Uzun süredir tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, yaşama veda etti.Ünlü arabeskçi Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Muhterem Nur, Uzun süredir şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Muhterem Nur Kimdir?

   Bir dönem sinemanın ve sahnelerin yıldızı olan Muhterem Nur’un gerçek ismi Olga’dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. “Anne” dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye’ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul – Eyüp’te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film’inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay’ın desteğiyle 1950 yılında “Yıldızlar Revüsü” filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20’nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

Kısa sürede başrollere yükselerek birçok film çevirmesine karşın dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı. İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı, bu evlilik 1963 yılında boşanma ile sona erdi.

1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967’de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, Tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002’ye kadar sinemada yer aldı.

Son Güncelleme: 20.03.2020 09:50
Anahtar Kelimeler:
Müslüm GürsesMuhterem Nur
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