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Murda ve Hadise'den yeni şarkı| Sen Dönene Kadar

Yerli Rap ve Pop sahnemizin en sevilen yıldızlarından Murda ve Hadise'nin, iş birliğine gittikleri ikinci parçaları "Sen Dönene Kadar", Universal Music Türkiye etiketiyle yayımlandı.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:31
Murda ve Hadise'den yeni şarkı| Sen Dönene Kadar

Murda ve Hadise'den yeni şarkı| Sen Dönene Kadar

 
Amsterdam çıkışlı Murda, geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye hem de Avrupa müzik endüstrilerinde büyük bir etki yaratırken sayısız hit parçaya imza attı. Kendine özgü rap, trap ve R&B türlerini bir araya getirdiği stili ile dikkat çeken Murda, akılda kalıcı ve enerjik parçalarıyla geçtiğimiz süreçte büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Türkçe Pop'un uzun süredir ikonları arasında yer alan ve 2009 yılında Avrupa'nın en prestijli müzik organizasyonlarından Eurovision'da ülkemizi temsil eden Hadise, Türkiye ve Avrupa'da geniş bir hayran kitlesine ve başarılı hit parçalarla dolu bir diskografiye sahip. 

Murda ve Hadise ikilisinin müzikal stillerini ve yaratıcı enerjilerini birleştirdiği "Sen Dönene Kadar", listelerinin en üst sıralarında yer almaya şimdiden aday. Uzun süredir beklenen bu iş

Anahtar Kelimeler:
MurdaHadiseYeni şarkı
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