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Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi

Ankara'da iş dünyasının tanınmış simalarından Mustafa Öztaş, Derya Tunç ile hayatını Milano'da yapılan düğünle birleştirdi 

15 Ekim 2022 Cumartesi 12:43
Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi

Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi

Ankaralı iş insanı ve cemiyet hayatının renkli isimlerinden Mustafa Öztaş önceki gün İtalya'da yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Derya Tunç ile Milano'da evlenen iş insanı Öztaş, kısa bir balayın artdından Milano'ya yerleşeceğini açıkladı.

Çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 

Son Güncelleme: 15.10.2022 12:48
Anahtar Kelimeler:
EvlendiEvlilikMilano
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