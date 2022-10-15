Mustafa Öztaş - Derya Tunç Milano'da evlendi
Ankaralı iş insanı ve cemiyet hayatının renkli isimlerinden Mustafa Öztaş önceki gün İtalya'da yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Ankara'da iş dünyasının tanınmış simalarından Mustafa Öztaş, Derya Tunç ile hayatını Milano'da yapılan düğünle birleştirdi
Ankaralı iş insanı ve cemiyet hayatının renkli isimlerinden Mustafa Öztaş önceki gün İtalya'da yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.
Çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.