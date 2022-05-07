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Nebati Güldür Güldür'de | Çok üzülürüm

Son Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin çok tartışmalı ekonomi görüşleri ve açıklamaları, Güldür Güldür Show'un konusu oldu.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:32
Nebati Güldür Güldür'de | Çok üzülürüm

Nebati Güldür Güldür'de | Çok üzülürüm


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'daki bir skece konu oldu. 7 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak olan skeçte, Bakan Nebati'nin taklidi ve gündem olan bazı sözleri yer alıyor.


Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, cumartesi günleri (Bugün) saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Sevilen program, bu kez yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Paylaşılan fragmana göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir skece konu oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Güldür Güldür Show, sosyal medya hesaplarında 305. bölümünde yer alan bir skeç paylaştı. Yeni skeçte Bakan Nebati ve Nebati'nin ekonomi üzerine konuşmalarından bir derleme yer alıyor. 

Bakan Nebati'nin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerinin yer aldığı skeç, cumartesi günü Show TV'de izleyicilerle buluşacak. 

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NebatiGüldür Güldür
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