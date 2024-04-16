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Nur Yoldaş korkuttu | Hastaneye kaldırıldı

Türk Pop Müziği'nde çığır açan 'Sulan-ı Yegâh' şarkısı ile sıkıyönetim Türkiye'sinin en çok sevilen sanatçısı Nur Yoldaş hastanelik oldu.

16 Nisan 2024 Salı 22:57
Nur Yoldaş korkuttu | Hastaneye kaldırıldı






Nur Yoldaş korkuttu | Hastaneye kaldırıldı

Türkiye O'nun adını 1972 yılında düzenlenen Atlın Mikrofon yarışması ile ilk kez duydu. Sıkıyönetimin hüküm sürdüğü 1980'li yıların başında seslendirdiği şarkılarla milyonlarca gencin kalbinde taht kuran Nur Yoldaş bugün hastaneye kaldırıldı.

Sultan-ı Yegâh', 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla bilinen Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı.

Bugün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı.

Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.
Nur Yoldaş, dünyada sesi taklit edilmesi en güç sanatçılar arasında gösteriliyor. Nur Yoldaş, ilk kez çıktığı Maksim Gazinosu'nda dönemin sıkıyönetim komutanlığından gelen baskılar sonucu sadece bir hafta sahnede kalmasına izin verildi. 


 

Anahtar Kelimeler:
Nur YoldaşAtlın Mikrofon
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