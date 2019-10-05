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Nusret Mikonos'tan 10 kiloluk kaya getirtti, herkesi şaşırttı

 Et tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Mikonos'tan 10 kilo ağırlığında kaya getirtti

Nusret Mikonos'tan 10 kiloluk kaya getirtti, herkesi şaşırttı

 Et tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Mikonos'tan 10 kilo ağırlığında kaya getirtti

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:46
Nusret Mikonos'tan 10 kiloluk kaya getirtti, herkesi şaşırttı

Nusret Mikonos'tan 10 kiloluk kaya getirtti, herkesi şaşırttı

    Et tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Mikonos'tan 10 kilo ağırlığında kaya getirtti.Et tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Yunan adası Mikonos'ta 10 kilo ağırlığındaki bir kayayla ağırlık antrenmanı yaptı. Gökçe, antrenman yaptığı 10 kiloluk kayayı Türkiye'ye getirterek cam fanusun içine aldı.Et tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Yunan adası Mikonos'ta 10 kilo ağırlığındaki bir kayayla ağırlık antrenmanı yaptı. Gökçe, antrenman yaptığı 10 kiloluk kayayı Türkiye'ye getirterek cam fanusun içine aldı.Nusret Gökçe, o kayayı Etiler'deki restoranında cam muhafaza içinde sergilemeye başladı. Kayanın önünde poz veren Gökçe, o anların fotoğrafını "Sence bunun değeri ne kadardır?" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

(Haberler)

Son Güncelleme: 05.10.2019 12:52
Anahtar Kelimeler:
10 Kiloluk KayaMikonosNusret
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