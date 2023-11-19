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Okan Karacan psikolojik tedavi görmüş

Eşi Zeynep Kadıoğlu ile boşanma sürecinin ardından yaşadığı sıkıntıları anlatan Okan Karacan 'Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım, kafası karışanlara öneririm' dedi

19 Kasım 2023 Pazar 02:17
Okan Karacan psikolojik tedavi görmüş






Okan Karacan psikolojik tedavi görmüş

Okan Karacan, Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Eşi Zeynep Kadıoğlu ile olaylı şekilde boşanan komedyen, "Ayrıldıktan sonra yeni bir düzen kurduk. Barış ilan ettik ve çocuklar adına güzel şeyler konuşuyoruz. Yeni filmim vizyona girecek. Arkasından 'Çılgın Dersane 5' geliyor. Umarım sinema salonu istediğimiz seyirciye ulaştırırız" dedi.

'Kafası karışanlara öneririm'

Eski eşiyle karakolluk olan Karacan, "Her ailenin içerisinden olacak şeyler. Özelimiz maalesef herkese yansıdı. O süreçte altı ay annemle kaldım. Özel Fransız Lape Hastanesi'nde yattım. Beyin detoksu yapmak için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattım. Kafası karışanlara öneririm. Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

'İster istemez etkileniyor'

Komedyen, "Bu olaylar sanat hayatınızı etkiledi mi?" sorusuna, "İster istemez etkileniyor. Üzgün olmamız hayranlarımı da etkiliyor" yanıtını verdi.

'Bundan sonra çok dikkatliyim'

Karacan, "Sanat hayatınız boyunca birkaç böyle olayla gündeme geldiniz" sözlerine, "Tesadüf mü, kısmet mi, şans mı bilmiyorum? Bir şeyi bir yere kadar getiriyorum, ayağım taşa takılıyor. Aslında düzgün bir insanım. Yanlış anlaşılmalar oluyor. 30 senede bir sürü kariyerimi etkileyecek şeyler var. Çok şükür sevenlerim doğrusunu biliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz, doğru bir tane... Bundan sonra çok dikkatliyim. Söylediklerim ve yaptıklarıma dikkat ediyorum" ifadelerini kull

'Ali Karacan beni geçecek'

Çocukların sanata ilgisi olduğunu söyleyen komedyen, "8 yaşında Ali Karacan beni geçecek. Ayşe daha ufak 4 yaşında... Bale eğitimi alıyor" dedi.

Son Güncelleme: 19.11.2023 04:27
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