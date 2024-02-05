Organik Teras kahvaltasında ünlüler buluştu



Bekir Aksoy, Meral Kaplan, Tolga Yüce, Uğur Arslan gibi isimler organik kahvaltının tadına bakmak için oradaydı.

Soruları yanıtlayan Meral Kaplan, "Ben çok beğendim. Hepimiz organik yiyecek ve içecekler tüketmeye çalışıyoruz. İşinin ehli olan kişilerden öğrenmek gerekiyor bazı şeyleri. Her şey çok güzeldi. Özlemişim organik reçelleri yembeyi." dedi.

Dr. Alper Çelik, "Güzel beslenirseniz, sağlıklı olursunuz. Bu gün bu sofradaki hiç bir şey ani şeker değişikliğine sebep vermeyen şeyler. Hepsi doğal ve organik. Buradaki ürünlerin yüzde 99'u bizim kendi üretimimiz. Hiç birisinde şeker yok. Asla şeker kullanmadık. Bu kahvaltıyı yaptıktan sonra karnınız şişmez, uykunuz gelmez" diye konuştu.

eski Victoria Secret mankenine benzetildiğini söyleyerek, "Beni sürekli birisine benzetiyorlar. Bir mankene benzetiliyorum bu aralar. Birilerine benzetilerek öleceğiz herhalde" sözleri dikkat çekti.

Ayrılığının ardından Türk erkekleri ile bir daha birliktelik yaşamak istemediğini dile getiren Kaplan, "Türk erkeği bir daha olmaz gibi. Kıbrıs erkeği de olmaz. Karşıma düzgün ve doğru birisi çıkmadığı sürece bir ilişki yaşamak istemiyorum. Bence şu an dünyanın sonuna denk geldik. Önemli olan şeyler şu an bence sağlık, başarı, ve kazanç. Anneler'e siz sorun bence anneler çocuktan sonra aşık olamaz. Çocuklara aşık oluyoruz, onlar için herşeyimizi veriyoruz" dedi.

Bekir Aksoy da katılanlar arasındaydı. Organik kahvaltıdan aşırı keyif aldığını söyleyen Bekir Aksoy, "İstanbul'da özellikle kahvaltıya karşı bir ilgi var. Hem çeşitlilik var hem de kaliteli vakit geçirilebiliyor." dedi.

Oğlu Asil'in yurt dışı sergileri açtığını söyleyen Bekir Aksoy, "Biz Asil ile ilgileniyoruz. Onun peşindeyiz. Sürekli sergi açmak istiyor kendisi. Ona yardımcı oluyoruz" diyerek gülümsedi.

Son dönemde çıkan dizileri de değerlendiren Bekir Aksoy, "Geçtiğimiz günlerde bir tartışma çıktı. Son dönemde bir çok dizide aynı isimler. Tekrar tekrar aynı isimleri izliyoruz diye. Biraz gerçekten Türkiye'deki seyirciyi kaçırıyor bence. Konservatuarda yüzlerce oyuncu var. Onların da biraz yavaş yavaş yollarının açılması lazım. Bir de eğitimli oyuncular bunlar" şeklinde konuştu.

Son dönemde erkeklerin estetikleri tartışılırken Bekir Aksoy, "Ben estetik olsam şu an 17 yaşında gösterirdim. Bizim oyuncularımız için doğallığı çok önemli. Bu da bir sektör sonuçta talep var ki bu kadar çok yapan insan var. Eskiden Pamuk Prenses ve yedi cüceler hikayesi vardı. Cadı vardı orda, onun tek amacı gençleşmekti ve pamuk prenses gibi olmaktı. Şimdi bakıyorsun herkes pamuk prenses ama pamuk yok içinde. Oyunculuk denen şey mimik üzerine kuruludur. Hollywood'da çok az burnunu yaptıran estetik yaptıran. Onların geneli tamamen doğallar. Yurt dışında yaşlı bir oyuncuya soruyorlar estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz diye o da diyor ki ben bu çizgiler için 75 yılımı verdim diyor. Dozunda estetik tamam ama fazlası abartı geliyor yani" diye konuştu.