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Otobüste tacizciyi, halk otobüsü sürücüsü polise teslim etti

Genç bir kızı bindiği özel halk otobüsünde cinsel tacizde bulunan saldırganı, otobüs sürücüsü yakalayarak polise teslim etti.

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:12
Otobüste tacizciyi, halk otobüsü sürücüsü polise teslim etti

Otobüste tacizciyi, halk otobüsü sürücüsü polise teslim etti


Nevşehir'de halk otobüsünde genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen bir kişi, otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Nevşehir’de Halk Otobüsünde genç bir kıza otobüsten indiği sırada bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı.

Otobüs şoförü tarafından genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli kısa kovalamacının ardından otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli 33 yaşındaki B.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 27.10.2020 00:29
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