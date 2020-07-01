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Özcan Deniz 10 yıl sonra ilk kez canlı yayında

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, marka yüzü olduğu İDAŞ ile keyifli bir projeye imza attı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:09
Özcan Deniz 10 yıl sonra ilk kez canlı yayında

Özcan Deniz canlı yayında hayranlarıyla buluştu

 

Müşterilerini idas.com.tr üzerinden satış hizmetiyle buluşturan İDAŞ, 5 şanslı ismi canlı yayında Özcan Deniz’le bir araya getirdi. @ozcandeniz ve @idascomtr Instagram sayfasından yapılan yayında başarılı sanatçı sevenleriyle sohbet etti, pandemi sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı.

 

idas.com.tr üzerinden İDAŞ’tan alışveriş yapan 5 şanslı kişiyle keyifli bir canlı yayın sohbeti gerçekleştiren Özcan Deniz, “İDAŞ gibi önemli bir markanın alıcısıyla arasındaki bağın bir parçasıyım. İDAŞ ile iş birliğimiz kapsamında reklam filmleri serisi çekmeye başladık fakat ikincisinden hemen sonra COVID sebebiyle ara vermek zorunda kaldık.

İstemeden de olsa takipçilerimizle ayrı kaldık. Normalde 2 filmimiz daha yayınlanacaktı. İDAŞ, bu açığı kapatmak için yakın zamanda bir hamle yaptı ve müşterilerine güncellenen idas.com.tr üzerinden satış imkanı sunmaya başladı. Bu hem güncel hem de İDAŞ markası gibi konforlu bir hareketti. Bu projeden dolayı İDAŞ’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır canlı yayınlara katılmadığını belirten Deniz, “Çok heyecanlıyım, sanki mesleğe yeni başlamış gibi hissediyorum. Pandemiden dolayı eve kapandığımız bu süreçte yeni bir dünyayla tanıştık. Evden de her şey olabiliyormuş. Önümüzdeki dönemde bütün işleri böyle çevireceğiz. Öyle görünüyor. Galiba biraz daha yaratıcı oluyor insan.” dedi.

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