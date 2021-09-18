Özge Ulusoy gelinlik sorusuna 'Kısmet' dedi
Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda Seren Moda'nın gelinlik mağazasının açılışındaydı. Model, mağaza sahipleri Turan Aksoy, Yusuf Çamöz ve manken arkadaşı Zeliha Çal'la açılış kurdelesini kesti.
'Bunun üzerine çok düşünmedim'
Model, "Sizi evlilik korkutuyor mu?" sorusuna, "Bunun üzerine çok düşünmedim. Mesela ben 'gelinlik giymeli' gibi bir düşüncem olmadı. Zamanı gelince tasarımcı arkadaşlarım bana en iyi gelinliği yapacaklarına inanıyorum" cevabını verdi. Ulusoy, "Evlenirseniz evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna ise, "Daha durun evlenmeye 'hayırlısı, kısmet" diyoruz sözleşmeyi sonra konuşuruz. Boşanmayı konuşmayalım daha" yanıtını verdi.