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Özge Ulusoy gelinlik sorusuna 'Kısmet' dedi

Bir gelinlik mağazasının açılışında magazin muhabirlerinin sorusunu yanıtlayan manken Özge Ulusoy'dan 'Ben şu an çok mutluyum huzurluyum' dedi

18 Eylül 2021 Cumartesi 21:59
Özge Ulusoy gelinlik sorusuna 'Kısmet' dedi

Özge Ulusoy gelinlik sorusuna 'Kısmet' dedi


Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda Seren Moda'nın gelinlik mağazasının açılışındaydı. Model, mağaza sahipleri Turan Aksoy, Yusuf Çamöz ve manken arkadaşı Zeliha Çal'la açılış kurdelesini kesti.
 

Faruk Çolakoğlu'yla ilişkisi olan Ulusoy, "Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?" sorusuna, "Yıllardır bu soru bana her gelinlik açılışında bana sorulur. Bu işler gerçekten hayırlısı ve kısmet. Son zamanlarda boşanmalarda çok arttı. Bu konuda iyi düşünmek lazım. Çok iyi karar vermek gerekiyor ve o kişiyi iyi tanımak lazım. Ben şu an çok mutlu olduğum bir ilişkinin içindeyim. Huzurluyum ve mutluyum. Bunun da böyle devam etmesini istiyorum. Gerisi Allah'a kalmış" yanıtını verdi.,

'Bunun üzerine çok düşünmedim'

Model, "Sizi evlilik korkutuyor mu?" sorusuna, "Bunun üzerine çok düşünmedim. Mesela ben 'gelinlik giymeli' gibi bir düşüncem olmadı. Zamanı gelince tasarımcı arkadaşlarım bana en iyi gelinliği yapacaklarına inanıyorum" cevabını verdi. Ulusoy, "Evlenirseniz evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna ise, "Daha durun evlenmeye 'hayırlısı, kısmet" diyoruz sözleşmeyi sonra konuşuruz. Boşanmayı konuşmayalım daha" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Özge UlusoyMankenGelinlik
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