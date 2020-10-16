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Özgür Masur MBFWI SS21 | Moda gecesinde 'Güçlü silüetler' geçidi

16 Ekim 2020 Cuma 00:23
Özgür Masur MBFWI SS21 | Moda gecesinde 'Güçlü silüetler' geçidi


Özgür Masur SS21

Türk modasına kazandırdığı pret-a-couture çizgisi ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Özgür Mansur, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da yeni tasarımlarıyla göz kamaştırdı.


Özgür Masur, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 15 Ekim Perşembe günü İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonu defilesini geçekleştirdi.

İlkbahar-Yaz 2021 hazır giyim koleksiyonunu markasının DNA’sında bulunan kadın silüetlerini birleştirdiği ışıltılı siluetlerle sunan Özgür Masur, pret-a-couture çizgisinde ilerlemeye devam ediyor.

İmza silüetlerin canlı renklerle buluştuğu koleksiyonda; yeşil, mavi, turuncu ve pembe silüetler ön plana çıkarken onlara beyaz ve ekru eşlik ediyor. 24 parçalık koleksiyonda formun gücü öne çıkıyor. Kabarık etekler, uçuşan silüetler, cut-out detaylar, drapeli kesimlerin maksimize edildiği formlarda öne çıkan güçlü kadınlar, güçlü silüetler.

Hayatın her anının kutlamaya değer olduğunun altını çizen Masur, kendisini önemseyen kadınlar için neden aramayan bir şıklık sunuyor. Ve kadınların sadece kendileri için giyindiği, hazırlandığı o anlara eşlik etmek istediğini vurguluyor.

Özgür Masur’un İlkbahar-Yaz Pret-a-Couture koleksiyonu; güçlü silüetleri markanın DNA’sındaki lüks algısıyla buluşturuyor.Lüksü özümsemiş siluetler, markanın DNA’sındaki couture kültüründen beslenen hazır giyim koleksiyonlarını ortaya koyuyor. Masur, yazın renklerinin ve geride bıraktığı fresh hissin arkasındaki bu koleksiyonda hiç bitmeyen bir yaz düşünü ardına alıyor. İçerisindeki “demi-couture” parçalar ile öne çıkan koleksiyon, kadınların özgün ve güçlü ruhuyla birleştiriyor.

Silver dokular, ışıldayan kumaşlar, hacimli silüetler, koleksiyonun temelini oluştururken, sezon renkleri de vurgulanıyor. Couture algısını hazır giyim pratikliğiyle buluşturan koleksiyon, Özgür Masur çizgilerindeki lüks tavırdan ödün vermeyen, özgüveni yüksek siluetlere dönüşüyor.


Özgür Masur Hakkında

Özgür Masur, 1979 yılında İstanbul, Türkiye’de doğdu ve 2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarımı Departmanı Moda Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, LeShow Moscow’da Future Star Design ödülünü kazandı. 2002 ve 2008 yılları arasında Masur CPD Dusseldorf ve Pret-a-Porter Paris’e katıldı. Aynı dönemde birçok öncü tekstil şirketi için Koleksiyon Danışmanlığı yaptı. 2008 yılında ilk koleksiyonuna Galata Moda Festivali’nde sundu. Aynı yıl içinde kendi adını taşıyan markasını kurdu ve ilk satış yerini açtı. Masur, Marmara Üniversitesi’nde düzenli olarak tekstil üzerine dersler verip atölyeler düzenliyor.

Masur, modern dikiş tekniklerini kullanarak yeni biçimler üretiyor ve bunları farklı renkler ve el işlemeleriyle harmanlıyor. Zamana meydan okuyan ve sofistike kadınsı siluetleri tercih ediyor.

Masur “güzellik”ten ziyade “gerçeklik” kavramına odaklanan, karakteristik lüks moda anlayışıyla yarattığı koleksiyonlarıyla 2009’dan bu yana İstanbul Moda Haftası’nda büyük bir nüfuza sahip. Kendisi Magnum, L’Oreal Paris, Zen Diamond ve İpekyol gibi birçok markayla sayısız iş birliğinde bulundu.

2009 ve 2011 yılları arasında Masur, ilk kişisel defilesiyle İstanbul Moda Haftası’na ve İkinci İstanbul Moda Haftası’na katıldı. Aynı dönemde FALL OF SKIN, TODAY ve SIMPLELY koleksiyonlarını IMH kapsamındaki birçok etkinlikte sergiledi. 2012 yılında MOMENT adlı seçkin özel tasarım koleksiyonunu ve ilk hazır giyim koleksiyonu EQUILIBRIUM, Soul by Ozgur Masur’u tanıttı. Sonrasında sırasıyla LUXURY SUMMER, LUXURY WINTER, WHISPER koleksiyonlarını MBFWI’da sergiledi; koleksiyonlar gerek yerli gerek uluslararası basın ve IMD katılımcıları tarafından büyük övgüyle karşılandı.

Avrupa ve Orta Doğu’da büyük bir başarı yakaladıktan sonra 2014’te Masur, Amerika’nın en büyük moda etkinliği Los Angeles Moda Haftası’nın kapanış defilesini sunmak üzere davet edildi. Masur’un koleksiyonları en prestijli Türk ve uluslararası yayınlarda yer almakla kalmayıp Türkiye’deki en kaliteli mağaza ve butiklerde satışa sunuldu. Ünlü oyuncular, müzisyenler ve sanatçıları gerek sahnede gerekse kırmızı halıda giydiren Özgür Masur’un kendi adını taşıyan markası dünyanın dört bir yanında dağıtımı yapılan küresel bir markaya dönüştü.

Özgür Masur’un evreni gelenek ve modernite arasında bir yerde konumlanıyor. Oldukça kadınsı glam, soul ve zarif silüetlere sahip sofistike çizgiler klasik kalıp tekniklerine eşsiz bir hava katarak özgünlük kazandırıyor.

Türkiye’nin en iyi moda tasarımcılarından biri kabul edilen Özgür Masur moda endüstrisinde uluslararası başarıyı yakalamış bir isim ve 2018 yılından beri Türk Moda Tasarımcıları Derneği’nin eş başkanlığını üstleniyor.

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Son Güncelleme: 16.10.2020 00:34
Anahtar Kelimeler:
özgür MansurMBFWI SS21MercedesBenz Fashion Week Istanbul
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