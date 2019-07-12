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Plajda çizmeli fotografı ile dikkaleri üzerine çekti

   Süreyya Yalçın plajda verdiği çizmeli fotograflarıyla gündeme oturdu.

Plajda çizmeli fotografı ile dikkaleri üzerine çekti

   Süreyya Yalçın plajda verdiği çizmeli fotograflarıyla gündeme oturdu.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:02
Plajda çizmeli fotografı ile dikkaleri üzerine çekti

Plajda çizmeli fotografı ile dikkaleri üzerine çekti

   Süreyya Yalçın plajda verdiği çizmeli fotograflarıyla gündeme oturdu.Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından paylaştığı çizmeli fotoğrafıyla gündeme geldi. Yalçın'ın bir takipçisi paylaşıma, "İkoncan olcağım diye ne çektin be." yorumunu yaptı.Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, sıra dışı plaj tarzıyla dikkat çekmeye devam etti.

   Eşi, Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran sosyetik güzel, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Daha önce özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, bu defa da çizmeleriyle dikkat çekti.

   Bodrum'un sıcağına aldırış etmeyen Süreyya Yalçın, taşlarla süslü bikinisinin altına deri çizme giyerek teknede güneşlendi. Fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Yalçın, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

(Haberler)

Anahtar Kelimeler:
Süreyya YalçınPlajda çizmeli
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