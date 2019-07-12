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Pucca'nın Escobar isyanı | 7 yıl hapis cezasına göz yaşı döktü

Sosyal medyada gençleri uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla yargılanan Pucca kullanıcı adıyla ünlü Pınar Karagöz'e takipçi sayısının fazlalığı gözönüne alınarak 7 yıl hapis cezası verildi. 

Pucca'nın Escobar isyanı | 7 yıl hapis cezasına göz yaşı döktü

Sosyal medyada gençleri uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla yargılanan Pucca kullanıcı adıyla ünlü Pınar Karagöz'e takipçi sayısının fazlalığı gözönüne alınarak 7 yıl hapis cezası verildi. 

12 Temmuz 2019 Cuma 14:48
Pucca'nın Escobar isyanı | 7 yıl hapis cezasına göz yaşı döktü

Pucca'nın Escobar isyanı | 7 yıl hapis cezasına göz yaşı döktü


Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Pucca lakaplı Pınar Karagöz ile Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu’nun uyuşturucu kullanımını özendirdikleri gerekçesiyle 10 yıla kadar hapis cezalarının istendiği davada mahkemeden şok karar. Pucca, cezayı sabah saatlerinde sosyal medya hesabından ağlayarak duyurdu. Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'a bile bu kadar ceza verilmediğini ileri süren Pucca "7 sene bu arkadaşlar ne demek ya" diyerek göz yaşı döktü.  Pınar Karagöz "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ceza gerekçesinde yayının ulaştığı kişi sayısını göz önüne aldı.

Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle geçen yıl Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan sosyal medya fenomenlerinin yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pucca lakaplı Pınar Karagöz ve Burry Soprano lakaplı Burak Aydoğduoğlu katılmadı. Avukatları duruşmada hazır bulundu.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA”

Sanık Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını söyledi. 

İnsanları özendirme amacının bulunmadığını belirtti. Müvekkilinin tweetlerinde uyuşturucuya karşı olduğunu söyleyen avukat Tatlı, “İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir” dedi. Beraat istedi.

“ÖZENDİRME AMACI YOK”

Sanık Burak Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar da, "Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır ve musiki eseri sahipleri grubu meslek birliğine üyedir. Olayda uyuşturucuya teşvik ve özendirme yoktur. Beraatına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.


5 YIL 10 AY HAPİS VE 66 BİN 660 TL CEZA

Mahkeme, Pınar Karagöz'ün "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını da göze alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, sanık Karagöz'ün 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Para cezasının da 24 taksitte ödenmesine karar verdi.

CEZASI ONANIRSA…

Karagöz’ün cezasının ertelenmesine yer olmadığı hatırlatmasını yapan mahkeme, İstinaf Mahkemesi’ne itiraz edebileceğini kaydetti. İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay’ın bu hapis cezasını onaması halinde Pınar Karagöz’e cezaevi yolu görünebilir.

AYDOĞDU’NUN DAVASINA RED

Mahkeme ayrıca, Burak Aydoğduoğlu hakkında, İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı olay nedeniyle yargılama yapıldığı gerekçesiyle, sonradan açılan bu davanın reddine karar verdi.

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