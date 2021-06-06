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Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 

Push for Africa ve Parıltı Derneği belediyelerin de iş birliği ile çocukların geleceğine ışık tutmak için farkındalık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geri dönüşüm, atık, açlık ve yoksulluk ile ilgili çocukların çektiği fotoğraflar görücüye çıktı ve mini bir defile yapıldı.

06 Haziran 2021 Pazar 17:42
Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 

Push for Africa ve Parıltı Derneği çocukların geleceğine ışık tutuyor 

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Serap Sarı, Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Funda Yılmaz  ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eser çocuklara destek amacıyla bir araya geldi.

Push for Africa ve Parıltı Derneği belediyelerin de iş birliği ile çocukların geleceğine ışık tutmak için farkındalık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geri dönüşüm, atık, açlık ve yoksulluk ile ilgili çocukların çektiği fotoğraflar görücüye çıktı ve mini bir defile yapıldı. Sergi bir ay boyunca Liv Hospital’da sergilenecek. Organizasyona cemiyet hayatının önemli isimleri  Serap Sarı, Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Funda Yılmaz  ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eser  katılarak projeye destek verdiler.

Çocukların hayallerini yaşatmak isteyen Push For Africa ve Parıltı Derneği, serginin yanında  Sincan Belediyesi başta olmak üzere Nilüfer Belediyesi ve Urfa Siverek Belediyesi ile birlikte kırsal kesimlerde yaşayan çocuklari için oyuncak bağışı topladı.  

Organizasyona destek veren Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’ı temsilen katılan Selim Eser “ Belediye olarak çocuklarla ilgili olan her projede varız ve var olmaya devam edeceğiz.  Çocuklar dünyamızın geleceği onların yollarına her zaman ışık tutmalıyız umut olmalıyız” dedi.

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Push For AfricaParıltı DerneğiDefile
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