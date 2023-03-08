

Rekor kıran Tuğba'ya laf atılınca Mustafa Sandal devreye girdi



Deprem felaketinin acısıyla çıktığı yarış pistinde fırtına gibi esen Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz'ın başarısı, gerici çevrelerin hedefi haline geldi. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Tuğba Danışmaz'ın fotoğrafının sansürlenmesine tepki gösterdi.



'Sabri Amca' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, milli atlet Danışmaz'ın şampiyonluk fotoğrafını "İster yobaz deyin ister gerici deyin dinci deyin. Ben bu şekilde kazanılan şampiyonluğuda kabul etmiyorum. Şimdi çağdaşlar diyecek tesettürlemi katılsın. Yav kardeşim herşeyin bir adabı var kilotla böyle olmaz" ifadeleriyle paylaştı.

"GURURUMUZ, YÜZ AKIMIZDIR"

Paylaşımı alıntılayan Mustafa Sandal ise, sosyal medya kullanıcısının ifadelerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Avrupa Şampiyonu sporcumuz Tuğba Danışman'a uygulanan sansürü ve bu yakışıksız sözleri kınıyorum! Sen yaşamayı tercih ettiğin ülkeyi seç, biletin benden, söz! Ama orası burası değil! TuğbaDanışman gururumuz, yüz akımızdır."



